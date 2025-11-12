[오늘의 연예 Pick] 김수현 측, 고(故) 김새론 유족 주장 강경 반박 → 이준호, ‘태풍상사’ 흥행의 이유 → 정수영, 드라마 '키스는 괜히 해서!'로 연기 변신 예고 → 제시, 가사에 궁금증 끌어올려…전곡 작사·작곡 참여 'P.M.S.' → 안우연, 故 송재림 1주기 맞아 애틋한 추모

세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆ 김수현 측, 고(故) 김새론 유족 주장 강경 반박… “수천 장 사진? 존재할 수 없어”

배우 김수현. 사진 = 뉴시스

배우 김수현 측이 고(故) 김새론 유족 측의 주장에 대해 재차 반박했다.

김수현의 법률대리인인 법무법인 필 고상록 변호사는 12일 “수천장의 사진은 존재하지 않는다. 존재할 수 없으니 당연하다”고 입장을 밝혔다. 이어 “스키장 사진 등 가로세로연구소(가세연)가 미성년 시절 사진이라고 주장한 사진들에 대해 부지석 변호사(유족 측 법률대리인)는 ‘가세연에 해당 사진들이 고인의 미성년 시절 사진이라고 말한 적이 없다’고 했다고 한다”고 전했다.

김수현 측은 “고인과 김수현이 얼굴 맞댄 사진과 관련해서도 ‘그 사진은 자신이 유족의 대리인으로 선임되기 전에 이미 공개된 사진이라 자신은 할 말이 없다’고 했다고 한다”며 “유족은 고인이 대학교 2학년이 되면서 찍은 위 사진을 고1 때 사진으로 믿었다고 하는데 여러 번 말씀드렸지만 상식적으로 납득하기 어렵다”고 말했다.

또한 2016년 6월 카카오톡 대화 중 ‘나 너 언제 안고 잠들 수 있어’라는 부분에 대해서는 “김수현이라는 근거가 고인의 동생의 주장일 뿐”이라며 “터무니없다”고 반박했다. 이어 2018년 4월 13일 카톡 ‘오빠가 노력 안 할 거면’이라는 부분 역시 “김수현이라는 근거 제시가 없다”며 반박했다.

김수현 측은 “공개된 군대 편지 외 추가 편지는 없다”며 “유족 측이 주장하는 ‘인터넷 편지’는 군인이 외부로 보내는 것이 아니라, 외부 팬들이 공개 형식으로 보낸 편지”라며 “김수현은 군 복무 중 고인에게 개인 이메일을 보낸 적이 없다”고 했다.

유족이 공개하지 않았다고 주장한 ‘2017년 9월 고인이 혼자 작성한 글’에 대해서도 “상대방이 누구인지 명시돼 있지 않다”고 반박했다. “‘군 입대를 앞둔 사람’이라는 표현 역시 유학이나 전지훈련 등 다른 상황일 수 있다”고 설명했다. 이어 “고인이 남겼다는 윗글은 존재하지 않는 사실을 뒷받침하는 증거로서의 가치가 없다”며 “만일 사후조작 정황이 경찰 조사에서 확인된다면, 그 자체로 구속사유가 될 수 있다”고 강조했다.

유족 측이 “고 김새론이 1월 8일 자해 시도를 했다”고 주장한 부분에 대해서는 “고인이 당시 미국에서 혼인신고 절차를 밟고 있었다”고 했다. 김수현 측은 또 “유족은 애초에 ‘고 김새론이 김수현 때문에 괴로워하다가 죽음에 이르렀다’고 생각하지도, 주장한 적도 없다고 하고 지금도 그렇게 생각하지 않는다”며 “그렇다면 최근까지도 주장한 가세연 대표 김세의와 유족의 입장이 다르다는 것인데, 이에 대해 따져 물은 적이 있다는 말은 듣지 못했다”고 말했다.

2022년 11월 있었던 ‘준비물은 몸뚱이+술’ 초대장 술자리 논란에 대해서도 “초대장은 고인이 직접 돌린 것”이라며 “다른 친구가 만들었다는 주장의 근거는 확인되지 않았다”고 했다. 이어 “고인은 위약금 협상이 마무리되기 전에 회사에도 알리지 않고 9월 12일 출국해 10월 1일 귀국할 계획으로 장기 유럽 여행을 떠났다”며 “그 무렵 회사와 매니저는 고인이 다른 지인들과 술자리를 가졌다는 제보를 여러 차례 받았고, 결국 전속계약 기간 만료 이후 재계약을 하지 않기로 했다”고 설명했다.

김수현 측은 2024년 3월 고 김새론이 SNS에 김수현 사진을 올린 뒤 삭제한 이른바 ‘빛삭 사진 사건’도 언급했다. “회사는 협박으로 느꼈다”며 “회사는 원래부터 고인에게서 7억 원을 돌려받을 거라 기대하지 않았지만, 그 일을 계기로 7억 원의 빚을 탕감해줬다”고 밝혔다. 또 “고인의 실패할 수 없는 계획은 여지없이 성공했다”며 “이후 고인은 누군가의 도움을 받아 작성한 허위 입장문이 세상에 공개될까 불안해했고, 끝까지 이를 챙겼다”고 했다.

이어 “그로부터 1년 뒤 고인이 사망했고, 마치 수많은 자해와 자살 시도 끝에 고인이 사망할 것을 예측하고 기다리기라도 한 것처럼 고인이 공개될까 봐 불안해했던 그 허위 입장문과 고인이 썼다고 주장하는 거짓 손편지, 그리고 2020년 2월 말 같은 날 찍은 볼에 키스하는 사진이 가세연에 의해 세상에 모두 공개됐다”고 주장했다. 마지막으로 “김세의는 지난주에도 ‘김새론을 죽음에 이르게 한 김수현 배우’라고 하며 유족이 아니라고 한 입장을 계속 반복했다”고 덧붙였다.

◆ 믿고 보는 이준호, ‘태풍상사’ 흥행의 이유

배우 이준호의 열연이 ‘태풍상사’를 이끈다.

이준호는 tvN 토일드라마 ‘태풍상사’에서 패기 넘치는 초보 사장 강태풍 역으로 시청자를 만나며 안방극장에 흥행 태풍을 일으키고 있다.

‘태풍상사’를 향한 뜨거운 반응이 연일 이어지고 있는 가운데, 그 중심에는 이준호의 빛나는 활약이 엿보인다. 이준호는 시대를 제대로 고증하기 위해 당시의 자료화면을 찾아보는 열정을 쏟으며 레자 재킷, 청청 패션 등 여러 의상을 사비로 직접 구매, 90년대의 힙을 재현하며 몰입감을 안기는가 하면, 남다른 캐릭터 분석이 돋보이는 애드리브까지 적극적으로 펼치며 극의 재미를 한층 더 풍성하게 채웠다.

이뿐만 아니라 뛰어난 춤과 노래 역시 이준호의 대체 불가한 연기력을 확인할 수 있는 대목이다. 첫 방송부터 화려한 댄스 퍼포먼스로 화제를 모은 그는 슈박 안전화 광고를 통해 유려한 턴과 현란한 무빙을 뽐내며 한 편의 뮤직비디오를 연상케 하는 모습을 보여줬고, ‘Can't Take My Eyes Off You(캔트 테이크 마이 아이즈 오브 유)’를 현장 라이브로 완벽하게 선보이며 이준호이기에 가능한 디테일한 소화력을 다시 한번 증명했다.

이러한 이준호의 분야를 아우르는 활약과 관련해 이나정 감독은 ‘태풍상사’ 제작발표회에서 “이준호 배우는 가수로서 K팝의 정점에 이미 한 번 섰고, 배우로서도 K드라마의 정점에 충분히 섰다고 생각한다. 양쪽에서 정점에 선 배우가 보여줄 수 있는 모든 면을 ‘태풍상사’라는 극을 통해 보여주고 싶다”며 이준호를 캐스팅한 이유를 밝히기도 했다.

이준호는 앞서 2025년 tvN 토일드라마 중 첫 방송 시청률 1위로 출발하며 흥행의 포문을 열었다. 이후에도 꾸준하게 상승 곡선을 그리며 거침없는 질주를 이어간 그는 전국 가구 최고 10.6% 시청률을 달성하며 자체 최고 기록을 또 한 번 갈아치웠다.

더불어 이준호는 화제성 조사기관 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 TV-OTT 드라마 화제성 순위에서 역시 3주 연속 1위를 차지했다. 또한 한국기업평판연구소에서 실시한 드라마 브랜드평판 11월 빅데이터 분석 결과에서도 드라마 브랜드 평판은 물론 배우 브랜드 평판 1위까지 기록하며 식지 않는 인기를 입증하고 있다.

이처럼 의상부터 퍼포먼스까지 모든 부분에서 세심한 노력을 기울인 이준호는 본인만의 방식으로 캐릭터를 설득력 있게 풀어내며 극의 중심을 이끌고 있다. 어느덧 반환점을 지나 후반부를 향해 가는 가운데, 눈부신 청춘 성장 서사로 시청자들에게 위로와 용기를 전하고 있는 그가 계속해서 어떤 활약을 보여줄지 기대가 모인다.

◆ 정수영, 드라마 '키스는 괜히 해서!'로 연기 변신 예고

배우 정수영이 연기 변신에 나선다.

정수영은 12일(오늘) 첫 방송되는 SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'에 캐스팅됐다. '키스는 괜히 해서!'는 생계를 위해 아이 엄마로 위장 취업한 싱글녀와 그녀를 사랑하게 된 팀장의 쌍방 속앓이 로맨스를 그린 작품으로 SBS표 평일 로맨스 신드롬의 부활을 예고하고 있다.

정수영은 육아용품회사 마더TF팀의 일원인 '장진희' 역을 맡는다. 엄청난 친화력과 수다력으로 사내의 온갖 소식을 물어오는 정보통인 장진희는 밝아 보이는 모습과 달리 아내이자 엄마로 살아오며 느낀 허탈함에 회사 생활을 시작한 캐릭터로 시청자들의 공감을 불러일으킬 것으로 기대를 모은다.

그동안 드라마 ‘엉클’, ‘나의 해방일지’, ‘옥씨부인전’ 등 완성도 높은 작품에 대거 출연해 강렬한 존재감을 드러냈던 정수영은 이번 작품을 통해 새로운 캐릭터로 안방극장에 즐거움을 전할 예정이다.

한편 정수영이 출연하는 SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'는 매주 수, 목 오후 9시에 방송된다.

◆ 제시, 가사에 궁금증 끌어올려…전곡 작사·작곡 참여 'P.M.S.'

아티스트 제시(Jessi)가 5년 만의 EP로 강렬한 귀환을 알렸다.

제시는 12일 오후 2시(한국시간) 전 세계 디지털 스트리밍 플랫폼을 통해 네 번째 EP 'P.M.S.'를 발매하고 본격적인 컴백 행보에 나섰다.

'P.M.S.'는 'PRETTY MOOD SWINGS(프리티 무드 스윙스)'의 약자로, 기분에 따라 변화하는 다양한 매력과 솔직한 감정의 흐름을 거침없이 풀어낸 앨범이다. 유튜브 조회수 11억 회, SNS 팔로워 3천만 명을 보유한 글로벌 뮤지션 제시는 이번 EP에서 힙합, 팝, R&B를 넘나들며 전곡 작사·작곡에 참여, 장르의 경계를 허물고 자신만의 서사를 완성했다.

타이틀곡 'Girls Like Me(걸스 라이크 미)'는 제시의 자신감과 개성을 뚜렷하게 표현한 힙합 트랙이다. 당당한 애티튜드와 진솔한 생각을 리드미컬하게 풀어내며 탄탄한 음악성을 입증한 이 곡은, 또 하나의 제시 대표곡 탄생을 예고하고 있다.

함께 공개된 뮤직비디오에서 제시는 자유롭고 쿨한 무브먼트로 '언니(UNNI)'의 진가를 유감없이 발휘했다. 듣는 힙합뿐 아니라 보는 퍼포먼스 측면에서도 제시만의 카리스마가 확실한 인상을 남긴다.

수록곡 역시 앨범의 완성도를 한층 끌어올렸다. 컨트리풍 악기와 힙합 사운드를 결합해 중독성을 더한 'Brand New Boots(브랜드 뉴 부츠)', 제시 특유의 거칠고 감정적인 보컬로 내면을 탐구한 'HELL(헬)', 부드럽고 소울풀한 매력이 돋보이는 로맨틱 트랙 'Marry me(메리 미)', 뉴욕 힙합 레전드 제이다키스(Jadakiss)가 뮤직비디오에 특별 출연해 화제를 모은 선공개 싱글 'Newsflash(뉴스플래시)'까지 총 5곡이 각기 다른 색깔로 리스너들의 귀를 사로잡는다.

제시는 'P.M.S.'의 발매와 함께 국내외에서 활발히 활동을 펼칠 예정이다. 오는 13일 공개되는 슈퍼주니어 김희철의 유튜브 웹예능 '추카추카추'에 게스트로 출연하며, 다양한 무대를 통해 신곡 'Girls Like Me' 라이브를 선보일 계획이다.

프로페셔널한 무대 장악력과 고퀄리티의 음악으로 다시 한번 '무대 퀸'의 존재감을 증명할 아티스트 제시의 활약에 이목이 집중된다.

◆ 안우연, 故 송재림 1주기 맞아 애틋한 추모…“우리가 기억할 거야”

배우 안우연이 세상을 떠난 배우 故 송재림의 1주기를 맞아 애틋한 추모를 전했다. 사진 = 안우연 SNS 계정

배우 안우연이 세상을 떠난 배우 故 송재림의 1주기를 맞아 애틋한 추모를 전했다.

안우연은 지난 11일 자신의 SNS에 “우리가 기억할 거야”라는 짧은 글과 함께 한장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 故 송재림의 납골당이 담겨 있으며, 주변에는 팬들과 지인들이 남긴 추모 쪽지가 빼곡히 붙어 있었다. 그중에는 “외삼촌 보고 싶어요. 사랑해요. 고마워요”라는 손글씨도 보여 보는 이들의 마음을 울렸다.

故 송재림은 지난해 11월 12일, 향년 38세로 세상을 떠났다. 당시 점심 약속이 있던 친구가 그의 자택을 방문했다가 숨진 채 발견됐으며, 현장에서는 유서가 발견되어 안타까움을 더했다. 비보가 전해진 직후, 배우 박호산, 방송인 장성규, 가수 타이미, 배우 김민교, 이윤지, 김소은 등 많은 동료들이 깊은 슬픔을 전했다.

또한 고인이 생전 악성 팬으로부터 지속적인 사생활 침해를 겪어왔다는 사실이 뒤늦게 알려지며 안타까움이 더해졌다.

안우연과 송재림은 영화 ‘폭락’에서 함께 출연하며 인연을 맺었고, 촬영 이후에도 서로의 집을 오가며 친분을 이어왔다. 안우연은 과거 인터뷰에서 “형과는 연기 이야기도 많이 나누고 사적인 고민도 털어놓는 사이”라고 회상하기도 했다. 고인의 사망 직후 그는 “믿기지 않는다”며 눈물을 보이기도 했다.

한편, 故송재림의 유작 영화 ‘멀고도 가까운’은 오는 12월 3일 개봉 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]