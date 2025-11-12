‘스토킹 논란’ UN 출신 배우 최정원, 결국 검찰 송치

그룹 UN 출신 배우 최정원. 사진 = 윌엔터테인먼트

그룹 UN 출신 배우 최정원이 스토킹 혐의로 검찰에 송치됐다.

12일 법조계 등에 따르면, 이날 최정원은 스토킹과 특수 협박 혐의로 서울중앙지검에 넘겨졌다.

그는 지난 8월 16일 평소 알고 지내던 여성의 집에 찾아가 흉기를 들고 협박한 혐의를 받는다. 같은 날 서울 중부경찰서는 최정원을 스토킹 혐의로 입건해 ‘긴급 응급조치’를 시행했다. 이 조치는 가해자가 피해자 100m 이내에 접근하거나 연락을 시도하지 못하도록 하는 내용이다.

최정원은 자신의 SNS를 통해 “저와 여자친구 사이의 개인적인 갈등으로, 사소한 다툼이 확대돼 발생한 일종의 해프닝”이라며 “감정이 격해진 과정에서 서로 오해의 소지가 생겼고, 그로 인해 사실과 다르게 상황이 와전돼 전달됐다”고 해명한 바 있다.

한편, 최정원은 2000년 가수 김정훈과 함께 남성 듀오 UN으로 데뷔했으며, 2005년 팀 해체 이후 연기자 및 솔로 가수로 활동했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

