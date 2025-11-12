‘얄미운 사랑’ 김지훈, 직진 스윗남 재벌 3세로 리모콘 잡았다

배우 김지훈이 ‘얄미운 사랑’을 통해 로맨스 장인의 성공적인 귀환을 알렸다.

김지훈은 지난 10일(월), 11일(화) 방송된 tvN 월화드라마 ‘얄미운 사랑’(연출 김가람, 극본 정여랑, 기획∙제작 스튜디오드래곤, 스튜디오앤뉴, 아티스트컴퍼니) 3, 4회에서 야구 선수 출신이자 ‘스포츠은성’ 신문사 사장인 이재형 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

앞서 재형은 공항에서 마주친 기자 위정신(임지연 분)에게 흥미를 느끼며 로맨스에 시동을 걸었다. 특히 3회에서는 쌈닭 같은 성격을 지녔지만 정의로운 면모를 드러내는 정신에게 점점 빠져드는 모습으로 시청자들에게 대리 설렘을 선사했다. 김지훈은 극 중 정신을 향한 재형의 호기심과 설렘을 다채로운 표정으로 표현하며 몰입도를 한층 높였다.

그런가 하면 재형은 회사에서 사장과 부장의 관계로 윤화영(서지혜 분)과 재회했다. 화영과 대화를 이어가던 재형은 “그건 누구랑 같이 있을 때 얘기고, 앞으로 회사에서는 호칭에 신경 써야 할 거야”라는 등 덤덤하게 반응했다. 김지훈은 은근히 선을 긋지만, 한편에선 심란해하는 재형의 복잡한 감정을 섬세하게 그려내 화영과의 관계에 미묘한 텐션을 자극했다.

재형이 정신에게 자신이 ‘스포츠은성’ 사장임을 밝히는 장면에서는 직진남 모멘트로 시선을 사로잡았다. “우리 앞으로 자주 보겠네요”라는 대사와 함께 지어 보인 재형의 젠틀한 미소 한방은 캐릭터의 스윗한 성격을 고스란히 담아내며 보는 이들의 심박수를 상승시켰다.

뿐만 아니라 재형은 식사 중 정신이 임현준(이정재 분)의 특종 기사로 죄책감을 느끼자, “위 기자도 그냥 본인 일을 한 거예요. 그러니까 자책하지 마세요”라며 다정하게 위로했다. 또 그는 정신이 작성한 기사로 인해 배우 출신 엄마 오미란(전수경 분)이 속상해하자, 엄마를 다독이는 따뜻한 아들의 모습까지 보여주며 누구에게나 사랑받는 인물의 감정선을 입체적으로 표현, 설득력을 더했다.

이처럼 김지훈은 ‘얄미운 사랑’에서 극을 단단히 다잡으며 ‘믿고 보는 배우’임을 다시 한번 확인시켰다. 방송 후 시청자들은 “김지훈의 눈빛과 미묘한 감정선이 캐릭터를 완벽하게 살렸다”, “이번 작품 럽라 기대된다”, “과거 서사 궁금하다”, “이런 사장님 있으면 일할 맛 날 듯”, “미모 무슨 일. 화면이 밝아진다”, “작품마다 다른 결의 김지훈을 볼 수 있어서 좋아요” 등 호평을 쏟아내고 있다.

김지훈 표 스윗 직진남 모습은 매주 월, 화요일 저녁 8시 50분 방송되는 tvN 월화드라마 ‘얄미운 사랑’에서 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

