제시, 가사에 궁금증 끌어올려…전곡 작사·작곡 참여 'P.M.S.'

아티스트 제시(Jessi)가 5년 만의 EP로 강렬한 귀환을 알렸다.

제시는 12일 오후 2시(한국시간) 전 세계 디지털 스트리밍 플랫폼을 통해 네 번째 EP 'P.M.S.'를 발매하고 본격적인 컴백 행보에 나섰다.

'P.M.S.'는 'PRETTY MOOD SWINGS(프리티 무드 스윙스)'의 약자로, 기분에 따라 변화하는 다양한 매력과 솔직한 감정의 흐름을 거침없이 풀어낸 앨범이다. 유튜브 조회수 11억 회, SNS 팔로워 3천만 명을 보유한 글로벌 뮤지션 제시는 이번 EP에서 힙합, 팝, R&B를 넘나들며 전곡 작사·작곡에 참여, 장르의 경계를 허물고 자신만의 서사를 완성했다.

타이틀곡 'Girls Like Me(걸스 라이크 미)'는 제시의 자신감과 개성을 뚜렷하게 표현한 힙합 트랙이다. 당당한 애티튜드와 진솔한 생각을 리드미컬하게 풀어내며 탄탄한 음악성을 입증한 이 곡은, 또 하나의 제시 대표곡 탄생을 예고하고 있다.

함께 공개된 뮤직비디오에서 제시는 자유롭고 쿨한 무브먼트로 '언니(UNNI)'의 진가를 유감없이 발휘했다. 듣는 힙합뿐 아니라 보는 퍼포먼스 측면에서도 제시만의 카리스마가 확실한 인상을 남긴다.

수록곡 역시 앨범의 완성도를 한층 끌어올렸다. 컨트리풍 악기와 힙합 사운드를 결합해 중독성을 더한 'Brand New Boots(브랜드 뉴 부츠)', 제시 특유의 거칠고 감정적인 보컬로 내면을 탐구한 'HELL(헬)', 부드럽고 소울풀한 매력이 돋보이는 로맨틱 트랙 'Marry me(메리 미)', 뉴욕 힙합 레전드 제이다키스(Jadakiss)가 뮤직비디오에 특별 출연해 화제를 모은 선공개 싱글 'Newsflash(뉴스플래시)'까지 총 5곡이 각기 다른 색깔로 리스너들의 귀를 사로잡는다.

제시는 'P.M.S.'의 발매와 함께 국내외에서 활발히 활동을 펼칠 예정이다. 오는 13일 공개되는 슈퍼주니어 김희철의 유튜브 웹예능 '추카추카추'에 게스트로 출연하며, 다양한 무대를 통해 신곡 'Girls Like Me' 라이브를 선보일 계획이다.

프로페셔널한 무대 장악력과 고퀄리티의 음악으로 다시 한번 '무대 퀸'의 존재감을 증명할 아티스트 제시의 활약에 이목이 집중된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

