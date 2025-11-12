정수영, 드라마 '키스는 괜히 해서!'로 연기 변신 예고

배우 정수영이 연기 변신에 나선다.

정수영은 12일(오늘) 첫 방송되는 SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'에 캐스팅됐다. '키스는 괜히 해서!'는 생계를 위해 아이 엄마로 위장 취업한 싱글녀와 그녀를 사랑하게 된 팀장의 쌍방 속앓이 로맨스를 그린 작품으로 SBS표 평일 로맨스 신드롬의 부활을 예고하고 있다.

정수영은 육아용품회사 마더TF팀의 일원인 '장진희' 역을 맡는다. 엄청난 친화력과 수다력으로 사내의 온갖 소식을 물어오는 정보통인 장진희는 밝아 보이는 모습과 달리 아내이자 엄마로 살아오며 느낀 허탈함에 회사 생활을 시작한 캐릭터로 시청자들의 공감을 불러일으킬 것으로 기대를 모은다.

그동안 드라마 ‘엉클’, ‘나의 해방일지’, ‘옥씨부인전’ 등 완성도 높은 작품에 대거 출연해 강렬한 존재감을 드러냈던 정수영은 이번 작품을 통해 새로운 캐릭터로 안방극장에 즐거움을 전할 예정이다.

한편 정수영이 출연하는 SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'는 매주 수, 목 오후 9시에 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

