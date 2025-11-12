'큐브 신인' 나우즈, 새 싱글 'Play Ball' 스케줄 티저 공개

큐브엔터테인먼트 신인 보이그룹 NOWZ (나우즈)의 새 앨범 프로모션 일정이 공개됐다.

나우즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤)는 지난 11일 공식 채널을 통해 세 번째 싱글 'Play Ball'의 스케줄 티저를 오픈했다. 야구 홈플레이트에 프로모션 일정과 함께 나우즈 멤버들의 무대를 향한 불타는 열정과 의지의 문구가 담겨 컴백에 대한 기대감을 한껏 높였다.

스케줄 티저에 따르면 나우즈는 오는 12일과 14일 콘셉트 포토 2종 공개를 시작으로 19일부터 차례대로 신보의 무드를 확인할 수 있는 오디오 스니펫과 'PLAY BALL' 스케치, 'PLAY NOWZ' 스토리, 두 편의 뮤직비디오 티저와 새 싱글 발매까지 숨 가쁜 행보를 이어간다.

세 번째 싱글 'Play Ball'은 새로운 도전에 나서는 나우즈를 담아낸 앨범이다. 지난 앨범 'IGNITION'을 통해 잿더미 속에서도 끝까지 타오르는 불꽃처럼 꺼지지 않겠다는 메시지로 새로운 시작을 알렸던 이들은 이번 앨범을 통해 다시 한번 자신들만의 음악과 퍼포먼스를 세상에 선보인다.

나우즈는 앞서 마카오 아웃도어 퍼포먼스 베뉴에서 열린 '워터밤 마카오 2025'(WATERBOMB MACAO 2025)에서 EDM 기반 댄스 장르의 신곡 일부를 공개해 관심을 모았다.

한편 나우즈는 오는 26일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 세 번째 싱글 'Play Ball'을 발매한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]