크래프톤, 자발적 퇴사 선택 프로그램 시행…“AI 전환 시대 속 구성원 선택 존중”

크래프톤 CI. 크래프톤 제공

크래프톤이 창사 이후 처음으로 전 직원 대상 ‘자발적 퇴사 선택 프로그램’을 시행한다.

12일 크래프톤은 이러한 시행 내용을 직원들에게 공지했다.

크래프톤은 자발적 퇴사를 선택한 직원들에게 근속년수에 따라 1년 이하 월급 6개월치, 2년 이하 월급 12개월치, 5년 이하 월급 18개월치, 8년 이하 월급 24개월치, 11년 이하 월급 30개월치, 11년 초과 월급 36개월치를 지급할 방침이다.

크래프톤 관계자는 “인력 구조조정을 위한 감축형 프로그램이 아니라, 구성원의 자발적 선택과 성장을 지원하기 위한 제도”라며 “일반적인 희망퇴직이 특정 직군이나 연령, 근속연수 등 한정된 대상을 중심으로 운영되는 것과 달리, 이번 프로그램은 크래프톤의 전 구성원이 자유롭게 참여할 수 있다”고 설명했다.

자발적 퇴사 규모에 대해선 “특정 인원 목표를 설정하지 않았다”며 “구성원의 자발적 의사에 따라 운영되는 프로그램으로, 별도로 설정해 둔 예측이나 목표 인원이 없다”고 답했다.

이번 자발적 퇴사 프로그램 시행은 AI 전환 계획의 여파로 볼 수 있다.

크래프톤은 현재 AI First 기업으로의 전환을 통해 미래 경쟁력을 강화하고 있다. 이에 따라 AI 내재화 프로그램과 사내 이동 등을 통해 구성원이 변화에 적극적으로 적응하고 성장할 수 있도록 지원하고 있다.



관계자는 “회사 밖에서 새로운 기회를 모색하려는 구성원의 선택 역시 존중하기 위해 이번 자발적 퇴사 선택 프로그램을 시행했다”며 “구성원이 AI 전환 시대에 자신만의 방향성을 주도적으로 설계할 수 있도록 돕는 것이 제도의 핵심 취지”라고 강조했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]