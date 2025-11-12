‘우리들의 발라드’ 전현무표 격려에 시청자도 ‘힐링’

전현무가 청춘들에게 아낌없는 응원을 전하고 있다.

매주 화요일 발라드 열풍을 주도하고 있는 SBS ‘우리들의 발라드’에서 탑백귀 대표이자 MC로 활약하고 있는 전현무가 방송에서는 물론이고, 개인 SNS 게시물에도 ‘우리들의 발라드’ 경연곡을 배경음악으로 활용하는 등 전방위로 격려를 보내고 있는 것.

지난 11일(화) 방송된 대망의 3라운드 대결에선 ‘한국인이 사랑하는 발라드 TOP 100'을 주제로 참가자들의 다채로운 하모니를 담은 ‘듀엣 대전’ 펼쳐졌다. 이를 지켜보던 전현무는 한층 깊어진 감성을 자랑하는 참가자들의 무대를 온전히 즐기는 모습으로 보는 이들을 사로잡았다. 특히, 전현무는 참가자들의 놀라운 성장에 진심 어린 찬사를 아끼지 않아 눈길을 끌었다.

이에 더해 전현무는 카이스트 출신 참가자 이준석에게 음악 동아리 ‘여섯 줄’ 선배인 페퍼톤스 이장원의 응원 문자를 전해 현장의 열기를 더욱 고조시켰으며, 정지웅 & 천범석의 무대를 감상한 후에는 “우리들의 발라드를 대표하는 두 성대”, “트렌디와 클래식의 완벽한 조화”라며 극찬을 전했다. 임지성 & 송지우 무대에서는 “듀엣의 정석”, “영화 같은 설렘을 보여줬다”라며 탁월한 무대 연출에 대한 칭찬과 두 사람의 하모니에 따뜻한 리액션으로 화답하기도.

또한 전현무는 이번 라운드의 유일한 3인조 ‘뉴 베이시스’ 팀 제레미, 이민지, 박서정의 무대를 지켜본 뒤 ”한층 업그레이드된 실력으로 모두를 놀라게 했다”, “감성이 더 짙어지면 또 어떻게 진화할지 기대된다”며 세 사람이 앞으로 차세대 발라더로 성장해 갈 모습에 기대감을 드러내기도 했다.

매 회차 세심한 격려와 공감, 그리고 현실적인 조언으로 ‘탑백귀 대표’의 품격을 보여주고 있는 전현무. ‘발라드’라는 장르가 지닌 감성의 깊이를 공감하며 ‘우리들의 발라드’만의 매력을 극대화해 주고 있는 전현무가 앞으로 펼쳐질 세미 파이널 경연에선 ‘청춘 발라더’들에게 어떤 응원을 보내줄지 귀추가 주목된다.

한편, SBS ‘우리들의 발라드’는 매주 화요일 밤 9시에 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]