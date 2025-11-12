티앤아이, 우리형닷컴 통해 Qi2.2 3in1 스탠드 무선충전기 출시

3in1 스탠드형 무선충전기 티앤아이 제공

티앤아이는 프리미엄 액세서리 브랜드 ‘우리형닷컴’을 통해 최신 Qi2.2 규격을 지원하고, 대한민국 KC 안전·전자파 인증을 완료한 3in1 스탠드형 무선충전기를 공식 출시한다고 최근 밝혔다.

이번 신제품은 아이폰, 애플워치, 갤럭시워치, 에어팟(또는 버즈)를 동시에 충전할 수 있는 데스크 환경 통합 솔루션으로 예약 판매 진행 후 오는 17일부터 순차 배송된다.

‘우리형 Qi2.2 3in1 스탠드 무선충전기’는 WPC(Worldwide Power Consortium)의 Qi2.2 공식 인증을 기반으로 아이폰 15 시리즈 및 차세대 모델에서도 최대 25W(와트)의 정식 고속 무선충전을 안정적으로 구현한다.

여기에 국내 KC 인증을 통과하여 전자파 안전성·발열 안정성·출력 효율성을 모두 검증 받았다.

특히, 애플워치와 갤럭시워치를 모두 충전할 수 있는 듀얼 호환 워치 충전 모듈을 탑재한 것이 가장 큰 특징이다.

시장에 출시된 다수의 3in1 충전기들이 애플워치만 지원하거나 갤럭시워치만 지원하는 경우가 많은 것과 달리, 본 제품은 가족, 커플, 사무실 공동 사용 환경에도 최적화돼 있다.

