‘V4’로 빛난 LG, 2025시즌 통합 우승 기념 상품 출시… 12일 예약판매 개시

잊지 못할 ‘V4’를 추억할 굿즈를 출시한다.

프로야구 LG는 12일 “통합 우승을 기념하여 ‘2025시즌 통합 우승 상품’을 출시한다. 통합 우승 상품은 12일과 13일부터 예약 판매하고, 12월 중순부터 순차적으로 배송될 예정”이라고 전했다.

기념 상품은 12일 오후 3시부터 트윈스 어패럴샵을 통해 통합 우승 바시티 점퍼, 스타디움 래더 점퍼, 반집업 바람막이, 후드티(3종), 티셔츠(2종), 유니폼(2종) 등을 출시하고, 챔피언 헬로키티 유니폼, 후드티 등 콜라보 상품은 콜랩샵을 통해 만날 수 있다. 추가로 통합우승 모자, 짐색, 기념구, 키링, 담요, 머플러, 패치, 스티커 등 악세서리 굿즈는 13일 오후 4시부터 트윈스 굿즈샵을 통해 예약 구매할 수 있다.

LG의 2025 통합 우승 상품 출시에 대한 자세한 내용은 LG트윈스 SNS 계정에서 확인할 수 있다.

