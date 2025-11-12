NC, NH농협은행 경남본부-경남FC와 6년째 ‘아름다운 동행’ 이어간다

사진=NC다이노스 제공

프로야구 NC는 12일 “NH농협은행 경남본부, 경남FC와 함께 경남 고성에서 ‘2025 아름다운 동행, 함께하는 농촌 일손 돕기’를 진행했다”고 전했다.

NC는 창단 이후 지역과 함께해 온 구단의 마음을 담아, 매년 꾸준히 지역사회 곳곳에 온기를 전해왔다. 올해도 변함없이 ‘아름다운 동행’에 함께하며 지역의 어려움을 나눴다.

세 단체는 2020년 기업의 사회적 책임과 지역사회 발전을 위한 뜻을 모아 ‘아름다운 동행’ 협약을 체결했으며, 매년 꾸준히 지역을 위한 봉사활동을 함께 기획해 참여하고 있다.

이번 ‘아름다운 동행’에는 조청래 NH농협은행 경남본부장, 이진만 NC 대표이사, 이홍실 경남FC 대표이사를 포함해 세 단체 임직원 총 50여명이 참석했다.

참석자들은 단감 수확철을 맞아 인력 부족으로 어려움을 겪고 있는 경남 고성의 단감 농가에 방문해 단감 수확을 돕는 활동을 했다.

조청래 NH농협은행 경남본부장은 "수확철 농촌은 일손이 부족해 많은 농가가 어려움을 겪고 있어, 지역 스포츠 구단과 함께 농심천심의 마음으로 이번 일손돕기를 준비했다. 앞으로도 농촌과 지역사회를 위한 따뜻한 동행을 이어가겠다"라고 말했다.

이진만 NC 대표이사는 “올해 농작물의 풍년으로 지역 농가에 더 많은 일손이 필요한 것으로 알고 있다. 작은 도움이지만 농민분들께 힘이 되었기를 바란다. NC 다이노스는 앞으로도 NH농협은행 경남본부, 경남FC와 함께 도움이 필요한 곳을 세심히 살피고, 구단이 가진 자원을 통해 긍정적인 변화를 만들어갈 수 있도록 꾸준히 노력하겠다”라고 말했다.

세 기관은 매년 농촌 일손 돕기를 포함한 다양한 공동 마케팅을 지속하며 협력을 강화해 나가고 있다.

