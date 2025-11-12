K리그 참가 파주 프런티어, 선수 공개 테스트… 과학적 데이터 기반 평가 시스템 도입

사진=파주 프런티어 FC 제공

2026년 K리그2 무대에 도전하는 파주 프런티어 FC가 선수 공개테스트를 진행한다. 과학적 데이터 기반의 평가 시스템을 도입해 선발 과정의 공정성과 객관성을 높일 계획이다.

파주 프런티어는 ‘Make the Next Stage, Be the First Frontier!’라는 프로젝트 슬로건 아래 ‘Nextier 2026’ 프로젝트를 본격 추진한다. ‘Nextier’는 ‘Next(다음)’와 ‘Frontier(개척자)’를 결합한 이름으로, 구단이 지향하는 미래지향적 철학과 도전정신을 상징한다.

황보관 파주 프런티어 FC 단장은 “이번 공개테스트는 단순한 선발 절차가 아니라, K리그2의 새로운 무대를 함께 만들어갈 진정한 프런티어를 찾는 과정”이라며 “파주를 중심으로 젊은 선수들이 성장과 기회의 플랫폼을 경험하길 바란다”고 밝혔다.

공개테스트는 오는 22일과 23일 파주NFC 백호구장과 청운구장에서 진행된다. 지원자격은 고등학교 졸업예정자 이상의 현 엘리트 축구선수로 대한축구협회 및 K리그 선수 등록에 결격사유가 없는 선수에 한한다. 지원 서류 접수는 오는 18일 오후 1시까지 이메일로만 받는다. 제출 서류는 지원서, 참가 사전 동의서 등이다.

이번 테스트에는 축구 퍼포먼스 트래킹 솔루션 ‘사커비(Soccerbee)’의 GPS 트래커가 활용된다. 사커비는 GPS 기반의 개인용 EPTS(전자 퍼포먼스 트래킹 시스템)로, 인공지능 및 머신러닝 알고리즘을 통해 복잡한 분석 과정을 자동화하면서도 신뢰성 높은 데이터를 제공한다. 팀 단위 중심으로만 활용되던 EPTS 기술을 개인 선수들도 손쉽게 사용할 수 있도록 범용화한 점이 특징이다.

파주 프런티어는 사커비의 트래커를 통해 선수들의 이동 거리, 최고 속도, 가속도, 민첩성 등 피지컬 퍼포먼스를 정량적으로 수치화해 분석한다. 이를 통해 단순한 경기력뿐 아니라 체력, 민첩성, 집중도, 성실함 등 육안으로 판단하기 어려운 요소를 객관적 지표로 반영함으로써 선발 과정의 신뢰도와 공정성을 높일 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

