체육공단이 운영하는 국민체력100, 품질경영시스템 인증 획득

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)에서 운영하는 대국민 체력·건강관리 서비스인 ‘국민체력100’이 국제표준화기구(ISO)의 품질경영시스템을 획득했다.

지난 11일 올림픽회관에서 열린 인증서 수여식에는 하형주 이사장과 케이인증원 정낙훈 원장 등 관계자가 참석한 가운데 인증서를 전달하고 그간 ‘국민체력100’의 품질경영 추진 성과를 공유하는 시간을 가졌다. 체육공단은 운영 매뉴얼 표준화를 통한 전국 체력 인증기관 간 서비스 편차 해소, 현장 품질 점검·성과 평가 강화 및 직무교육 체계 고도화 등에서 높은 평가를 받아 이번 인증을 받게 됐다.

‘국민체력100’은 이번 인증으로 체력 측정·인증, 운동처방 및 체력 증진 교실 운영까지 이어지는 전 과정이 국제 기준에 따라 체계적으로 관리되고 있음을 공식적으로 인정받았다. 이는 공공 체력 관리 서비스를 제공하는 체육공단의 서비스 품질과 신뢰성이 국제 수준에 도달했다는 점에서 큰 의미가 있는 결과다.

하형주 이사장은 “이번 인증은 우리 국민체력100의 품질과 신뢰도가 국제적 수준에 도달했다는 것을 증명하는 사례”라며 “앞으로도 국민이 체감하는 체력·건강관리 서비스 제공을 위해 품질경영을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 체육공단은 이번 인증을 계기로 모든 국민이 전국 어디에서든 상관없이 ‘국민체력100’을 믿고 체력 인증기관을 이용할 수 있는 기반을 갖추게 됐다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

