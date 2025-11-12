배우 안우연이 세상을 떠난 배우 故 송재림의 1주기를 맞아 애틋한 추모를 전했다. 사진 = 안우연 SNS 계정

배우 안우연이 세상을 떠난 배우 故 송재림의 1주기를 맞아 애틋한 추모를 전했다.

안우연은 지난 11일 자신의 SNS에 “우리가 기억할 거야”라는 짧은 글과 함께 한장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 故 송재림의 납골당이 담겨 있으며, 주변에는 팬들과 지인들이 남긴 추모 쪽지가 빼곡히 붙어 있었다. 그중에는 “외삼촌 보고 싶어요. 사랑해요. 고마워요”라는 손글씨도 보여 보는 이들의 마음을 울렸다.

故 송재림은 지난해 11월 12일, 향년 38세로 세상을 떠났다. 당시 점심 약속이 있던 친구가 그의 자택을 방문했다가 숨진 채 발견됐으며, 현장에서는 유서가 발견되어 안타까움을 더했다. 비보가 전해진 직후, 배우 박호산, 방송인 장성규, 가수 타이미, 배우 김민교, 이윤지, 김소은 등 많은 동료들이 깊은 슬픔을 전했다.

또한 고인이 생전 악성 팬으로부터 지속적인 사생활 침해를 겪어왔다는 사실이 뒤늦게 알려지며 안타까움이 더해졌다.

안우연과 송재림은 영화 ‘폭락’에서 함께 출연하며 인연을 맺었고, 촬영 이후에도 서로의 집을 오가며 친분을 이어왔다. 안우연은 과거 인터뷰에서 “형과는 연기 이야기도 많이 나누고 사적인 고민도 털어놓는 사이”라고 회상하기도 했다. 고인의 사망 직후 그는 “믿기지 않는다”며 눈물을 보이기도 했다.

한편, 故송재림의 유작 영화 ‘멀고도 가까운’은 오는 12월 3일 개봉 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

