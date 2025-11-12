‘나는 솔로’ 28기, 역대급 최종 선택 공개…MC들까지 경악

‘나는 SOLO’ 28기에서 역대급 충격의 최종 선택이 공개된다. 사진 = ENA, SBS Plus

12일 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO’ 28기 편은 100분 특별 편성으로 전파를 탄다. 이날 방송에서는 ‘솔로나라 28번지’에서 펼쳐진 대망의 최종 선택 결과가 공개된다.

‘솔로나라 28번지’는 대망의 최종 선택으로 전쟁 같았던 로맨스의 종착점에 도달한다. ‘최종 선택’에 앞서 28기는 “제가 가본 나라 중에 평생 잊지 못할 나라”, “정말 오랜 기간 동안 잊고 있었던 설레는 마음과 말로 표현 못 할 감정을 느끼게 해줬다”며 5박 6일간 느낀 소회를 털어놓는다.

잠시 후, 14명의 솔로남녀는 ‘최종 선택’에 돌입하고, 이를 지켜보던 송해나는 “너무 충격인데? 말도 안 돼!”라며 ‘입틀막’ 한다. 이이경 역시 전무후무한 ‘최종 선택’ 결과에 “이건 앞으로도 깨지기 힘든 기록”이라며 “대박이다!”라며 놀라움을 감추지 못한다.

어떤 기록이 나온 것인지 궁금증이 쏠리는 가운데, 3MC는 드디어 방송 중 잉태된 ‘나솔이’(태명)의 아빠가 누구인지 사진으로 확인한다.

앞서 정숙이 ‘나솔이 엄마’임이 밝혀졌던 터라 3MC는 “아빠는 영수 아닐까?”라고 예측했는데, 이날 ‘나솔이 아빠’의 얼굴을 본 송해나는 “진짜? 진짜?”라며 입을 다물지 못한다. 데프콘 역시 놀라서 그 자리에서 얼어붙는다. 이이경은 큰 충격을 받은 듯 헛웃음을 터뜨린다.

과연 3MC가 이렇게 놀란 이유가 무엇인지, 그리고 ‘최종 선택’에서 누가 커플이 되어 ‘솔로나라’를 떠날지 관심이 집중된다.

한편, ’나는 솔로’는 12일 오후 10시 30분 방송된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

