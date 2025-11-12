“모두가 하나로 빛나는 부천의 밤” 하나은행, 17일 홈 개막전 개최

사진=하나은행 농구단 제공

“팬들께 특별하고 즐거운 경험을!”

여자프로농구(WKBL) 하나은행은 오는 17일 오후 7시 부천체육관에서 우리은행을 상대로 2025∼2026시즌 홈 개막전을 치른다.

더 강해진 모습으로 돌아왔다. 새 시즌을 앞두고 프로농구 베테랑 지도자인 이상범 감독이 사령탑을 맡으면서 팀의 전술력과 조직력을 한층 강화했다. 또한 하나은행은 아시아쿼터 드래프트에서 전체 1순위로 이이지마 사키를 지명, 더 두터워진 전력을 갖췄다.

이번 홈 개막전에서는 팬들에게 즐거움을 선사하기 위한 다양한 이벤트가 진행된다. 경기장에 설치된 농구 체험존에서 펼쳐지는 ▲미니 농구골대 챌린지 ▲하나 순발력 게임 ▲하나 타임스탑 등 다채로운 즐길거리를 통해 관중과의 소통을 강화하고, 농구장의 열기를 더욱 뜨겁게 끌어올릴 예정이다.

올 시즌 홈 경기 관람을 위해 경기장을 찾아준 팬들에게 색다른 경험을 제공한다. 관중 1인당 1000 하나머니가 적립되는 ‘홈 직관 스탬프 이벤트’도 새롭게 선보인다. 해당 이벤트는 매 홈 경기마다 경기장 내 이벤트 부스에서 참여할 수 있다. 총 15회의 홈 경기가 펼쳐지는 동안 최대 1111만 하나머니가 적립된다. 시즌 마지막 홈 경기에서 적립한 스탬프 개수만큼 랜덤 하나머니 추첨 응모권이 제공되며, 추첨에 따라 최대 300만 하나머니가 지급된다.

홈 경기를 관람하며 모은 스탬프 개수에 따라 ▲농구단 굿즈 ▲스포츠용품 ▲캠핑용품 등 다양한 경품을 받을 수 있는 룰렛 이벤트도 홈 경기 4라운드, 8라운드, 12라운드에 각각 순차적으로 진행된다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 하나은행 여자농구단 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 확인할 수 있다.

하나은행 관계자는 “새롭게 열리는 2025∼2026 시즌 홈 개막전을 맞아 관중들에게 특별하고 즐거운 경험을 전해드리고자 풍성한 볼거리와 이벤트를 마련했다”며 “이번 시즌 보강된 팀 전력과 조직력으로 선수들이 팬들에게 좋은 경기력으로 보답할 수 있도록 많은 관심과 응원을 부탁드린다”고 밝혔다.

한편 하나은행은 지난달 농구와 스포츠를 사랑하는 손님들을 위해 하나은행 여자농구단의 2025-2026 시즌 최종 순위에 따라 최고 연 1.0%의 우대금리와 연 최대 7.0%의 금리를 적용받을 수 있는 ‘하나 농구 응원 적금’을 출시한 바 있다. 이 밖에도 손님들이 금융혜택을 누리면서 국내 농구 활성화에도 기여할 수 있도록 대표 모바일앱 ‘하나원큐’에서 농구 특화 콘텐츠인 ‘하나원큐 농구Play’를 제공하고 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]