서수희, '당신이 죽였다' 활약…'풋풋+순수' 매력 눈도장

배우 서수희가 TV와 OTT를 넘나들며 열일 행보를 펼치고 있다.

서수희는 지난 7일 공개된 넷플릭스 시리즈 '당신이 죽였다'에서 라비에 백화점 명품관 VIP 전담팀 신입 사원 '조원주' 역을 연기했다.

'당신이 죽였다'는 죽거나 죽이지 않으면 벗어날 수 없는 현실 앞에서 살인을 결심한 두 여자가 예상치 못한 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기로, 일본 작가 오쿠다 히데오의 소설 '나오미와 가나코'를 원작으로 한다.

극 중 서수희는 조은수(전소니 분)가 이끄는 백화점 명품관 VIP 전담팀 사원으로 분했다. 조원주는 백화점 내 타의 모범이 되는 조은수를 롤모델로 삼고 있으며, 그를 존경하고 따르는 풋풋한 모습으로 눈길을 끌었다.

특히, 조원주는 첫 등장에서 프리미엄 리미티드 라인의 시계가 분실된 사실을 조은수에게 알리며, 조은수와 진소백(이무생 분)이 인연을 맺는 일련의 이야기의 포문을 열었다. 큰 눈망울의 조원주는 안절부절못하는 어리숙한 신입사원의 면모로 극 초반 강한 몰입감을 이끌었다.

조원주는 또한 VIP팀 회의에서 각 잡힌 자세로 조은수의 프레젠테이션을 경청하는가 하면, 미묘한 긴장감이 흐르는 팀 분위기를 살피며 긴장감을 더했다.

이렇듯 서수희는 '당신이 죽였다'를 통해 기존에 보여줬던 당당하고 통통 튀는 모습과는 또 다른, 다소 서투르지만 순수한 결의 캐릭터를 완벽히 그리며 또 한 뼘 연기 스펙트럼을 확장했다.

서수희는 그간 넷플릭스 시리즈 '소년심판', '더 패뷸러스', JTBC '옥씨부인전' 등 잇단 작품을 통해 탄탄히 필모그래피를 쌓고 있다. 특히, 서수희는 현재 인기리에 방영 중인 JTBC 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'에서 대기업 ACT의 영업2팀 소속 '채 사원' 역으로 출연, 당당한 MZ 사원의 면모로 '당신이 죽였다'와는 상반된 분위기를 동시에 전하고 있다.

