더 시에나 라운지 벨라비타 청담, ‘블루리본’ 달았다… 오픈 2년만

파인 다이닝 벨라비타 청담(Bellavita Cheongdam)’이 국내 대표적인 미식 평가서인 ‘블루리본 서베이 2026’에 새롭게 이름을 올렸다.

블루리본 서베이는 매년 전국의 수준 높은 맛집을 엄선해 소개하는 대한민국 대표 미식 가이드북이다. 미식가와 전문가들이 직접 방문 후 평가하는 공신력 있는 지표로 꼽힌다.

이는 매년 전국의 우수한 맛집들을 음식 종류별·지역별로 선정해 ‘전국 미식가들의 지침서’ 로 신뢰를 더하고 있다. 벨라비타 청담은 오픈 후 2년간 서울 미식가들에게 입소문을 탄 뒤 올해 새롭게 수록됐다.

벨라비타 청담은 최고급 식재료 본연의 맛을 살린 식재료로 한식과 양식의 경계를 넘나들며 다채로운 미식 경험을 제공하는 파인 다이닝이다.

계절의 미학을 살린 제철 식재료의 신선함을 섬세하게 풀어낸 디너 코스의 깊은 풍미가 미식가들과 셀럽에게 큰 인기를 얻었다. 백옥돔, 한우 채끝 스테이크, 부드러운 육즙 가득한 안심 구이, 시래기 오소부코 등 미슐랭2스타 레스토랑 출신 셰프의 섬세한 요리를 만날 수 있는 곳이다.

디너 코스 뿐만 아니라 메인 요리와 함께 신선한 샐러드와 디저트 바를 자유롭게 즐길 수 있는 브런치도 운영 중이다. 도심 속 여유롭고 우아한 티 타임을 제안하는 애프터눈 티 세트도 만날 수 있다. 통 유리창과 화려한 샹들리에 돋보이는 감각적인 인테리어도 포인트다.

이곳에서는 최고급 와인과 리미티드 에디션을 만날 수 있다. 시대를 대표하는 예술가와의 리미티드 에디션 돔페리뇽 장 미쉘 바스키아와 돔페리뇽 무라카미 다카시 에디션 등 희소가치가 있는 한정판 와인&위스키도 갖췄다.

벨라비타 청담 관계자는 “최고급 식재료를 고집하며, 건강하고 풍미 깊은 독창적인 메뉴를 선보이기 위해 늘 고민한 끝에 블루리본 서베이 2026에 수록되는 영광을 안았다“며 “앞으로도 차별화된 메뉴와 예술적 감성이 공존하는 고품격 미식 경험을 제공하면서 서울 청담동을 대표하는 최고의 레스토랑으로 자리매김할 것”이라고 전했다.

예약 및 자세한 정보는 공식 홈페이지와 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]