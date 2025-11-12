에이티즈, 신라면세점 새 얼굴 발탁

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 신라면세점 홍보 모델로 발탁됐다.

신라면세점은 12일 에이티즈와 함께한 화보를 공개하고 홍보 모델 발탁 소식을 알렸다.

공개된 화보 속 에이티즈 멤버들은 환한 배경 속 블랙 앤 화이트 슈트를 입고 단번에 시선을 사로잡았다. 8인 8색의 훤칠한 비주얼과 감탄을 자아내는 럭셔리한 슈트핏이 글로벌 팬심을 격하게 뒤흔들었다.

에이티즈의 신라면세점 모델 발탁은 기존 면세 고객층을 넘어 K컬처에 관심이 높은 신규 고객층을 적극적으로 유치하려는 전략적 결정으로 알려졌다.

신라면세점 측은“ 에이티즈와의 마케팅 활동을 통해 젊고 세련된 브랜드 이미지를 강화하고, 콘텐츠 기반 마케팅과 연계해 신라면세점만의 차별화된 서비스와 상품을 노출하는 방식으로 고객과의 접점을 확대하겠다”고 밝혔다. 이와 함께 글로벌 고객을 위한 프로모션도 진행할 계획이다.

한편, 2018년 데뷔한 에이티즈는 발매하는 앨범마다 독창적인 음악과 강렬한 퍼포먼스의 완벽한 조화를 자랑하며 '톱 퍼포머', '퍼포먼스 제왕'이라는 수식어와 함께 글로벌 팬들의 큰 사랑을 받고 있다.

국내를 넘어 글로벌 시장을 접수하며 '월드클래스' 행보를 이어가고 있는 에이티즈는 신라면세점의 홍보 모델로 다양한 활동을 이어가며 막강한 저력을 보여줄 예정이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]