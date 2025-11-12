‘케데헌’ 컬래버에 ‘오스카’ 양자경도 온다…‘2025 MAMA’ 미리보기

K-팝의 ‘흥’을 전 세계로 확산시킬 2025 마마 어워즈(MAMA AWARDS)가 베일을 벗었다.

2025 마마 어워즈는 올해의 콘셉트를 ‘어-흥(UH-HEUNG)’으로 확정했다. 다양한 지역·인종·문화를 아우르며 ‘자신을 있는 그대로 받아들이고, 나 답게 살아가는 것’을 두려워하지 않는 외침을 의미한다. 오는 28일과 29일 홍콩에서 개최되는 이번 행사는 ‘K-팝 시상식 최초로 홍콩의 새로운 랜드마크인 카이탁 스타디움에서 개최된다. 2018년 약 1만 석 규모의 홍콩 아시아월드 엑스포 아레나에서 열렸다면 올해는 양일간 7만 석이 넘는 규모로 진행되어 약 7배에 달하는 관객이 함께하게 된다.

12일 엠넷에 따르면 올해 마마 어워즈는 엠넷플러스를 통해 전 세계 250여 개 지역에 4K 초고화질 생중계 된다. 엠넷 측은 “올해는 보다 많은 스테이지를 MAMA 하우스 밴드와 함께 도입해 아티스트들의 라이브 무대를 멋지게 펼쳐보일 전망이다. 흥이 폭발하는 무대를 더욱 생생한 영상과 사운드로 즐길 수 있는 것”이라고 강조했다. 글로벌 시상자에는 아시아 배우 최초로 오스카 여우주연상을 수상한 양자경이 함께한다.

매년 그해의 콘셉트를 담아 다양한 장르의 아티스트들이 협업해 선보이는 테마 스테이지의 면면도 화려하다. 배우 박보검과 제로베이스원의 성한빈의 진행으로 챕터 1은 엠넷 월드 오브 스트릿 우먼 파이터의 메가크루 미션 ‘몽경’으로 사랑받은 범접 팀이 무대에 오른다.

여기에 호스트 박보검, 아티스트 보이넥스트도어, 코르티스, 트레저가 함께 ‘K-힙’을 주제로 쾌지나칭칭을 새롭게 재해석해 선보인다. 챕터 2의 오프닝은 호스트 김혜수와 스트레이 키즈의 필릭스가 메시지 퍼포먼스를 선보이며 시작될 예정이다. 이어 제로베이스원의 성한빈과 월드 오브 스트릿 우먼 파이터로 친숙한 세계적인 댄서 쿄카가 익스클루시브 테마 스테이지를 장식한다.

올해 전 세계적으로 화제를 모은 넷플릭스 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스와 마마 어워즈의 공식 컬래버레이션 무대도 마련된다. 엠넷 측은 “애니메이션과 현실을 넘나드는 오리지널 퍼포먼스는 마마 어워즈의 혼문을 건 사자보이즈와 헌트릭스가 펼치는 세기의 대결을 무대 위에 재현한다”고 예고했다.

이 외에도 월드와이드 신고식을 펼칠 초특급 신인 알파드라이브원의 무대부터 데뷔 20주년을 맞아 특별무대를 선보일 슈퍼주니어의, 올해 최대 규모로 월드투어를 성공적으로 마친 스트레이 키즈의 곧 발매되는 신규 앨범의 ‘신선놀음’ 무대가 메가 스테이지에서 공개된다.

