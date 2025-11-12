“투수는 러닝 중요해” 흙주머니 15㎏ 달고 전력질주 반복… 두산표 지옥훈련

사진=두산 베어스 제공

‘일단 뛰어!’

허리에 15㎏ 흙주머니를 차고 달린다. 프로야구 두산이 일본 미야자키에서 구슬땀을 흘리고 있다. 김원형 감독 부임 후 첫 마무리캠프인 만큼 한층 높아진 훈련 강도가 눈길을 끈다.

지난 10일 마무리캠프 제2구장인 이키메 구장, 투수들의 러닝 훈련 시간에 특별한 장비가 등장했다. 바로 트레이닝파트가 직접 아이비스타디움의 흙을 담아 제작한 15㎏짜리 흙주머니 3개다.

선수들은 이를 허리에 차고 50m 전력 질주를 최소 5회 이상 반복했다. 이뿐만이 아니다. 러닝이 더 필요하다고 판단된 선수는 100m 왕복을 수차례 달렸다는 후문이다.

사진=두산 베어스 제공

사진=두산 베어스 제공

당일 라이브피칭 일정이 없는 투수 전원이 ‘흙주머니 러닝’에 참여했다. 캠프 기간 4일 단위 훈련 턴마다 한 차례씩 반복될 예정이다. “투수에게 러닝은 중요하다”는 게 김 감독의 설명이다. 이에 맞춰 트레이닝파트가 러닝 효율을 극대화할 수 있는 방법을 모색했고, 결과물이 바로 이 흙주머니다.

두산 트레이닝파트 관계자는 “운동 시간에 집중력을 더하는 동시에 효과도 기대하는 방법”이라며 “순간적인 스피드와 몸 전체의 파워 강화에 탁월한 효과가 있다. 과거 타이어를 달고 달리는 것과 비슷한 개념”이라고 전했다.

이어 “흙주머니를 차고 50m를 달리면 확실히 속도가 더디다. 처음 출발할 때 강한 힘을 내는 것에 익숙해지면 맨 몸으로 달릴 때 가벼운 느낌도 받을 수 있다”고 덧붙였다.

선수들도 혀를 내둘렀다. 제환유는 “15㎏의 저항이 더해지니 확실히 하체를 더 쓰게 된다. 보폭을 크게 내딛으면서 새로운 자극이 왔다”면서 “초등학교 때 타이어를 끌고 달린 뒤 이런 훈련은 처음이었다. 힘들었지만 조금씩 익숙해졌다. 또 맨몸으로 뛰니 훨씬 가볍게 느껴졌다”고 말했다.

“몸이 너무 무거웠고, 달린 뒤 허리도 잘 안 펴졌다”는 이주엽은 “(이 훈련을) 하고 나면 하체가 단단해진 느낌이 확실히 든다. 효과가 있는 것 같다. 남은 마무리캠프 기간에도 하체 강화에 초점을 맞출 생각”이라고 말했다.

사진=두산 베어스 제공

사진=두산 베어스 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

