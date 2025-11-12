데브시스터즈, 3분기 영업손실 7억 ‘적자전환’…매출 ‘뚝’

데브시스터즈 CI. 데브시스터즈 제공

데브시스터즈가 다소 아쉬운 3분기 성적을 냈다.

데브시스터즈는 2025년 3분기 매출 549억원, 영업손실 7억원, 당기순이익 16억원으로 잠정 집계됐다고 12일 밝혔다.

매출은 전년 동기 대비 23.82% 감소했으며, 당기순익도 88.58% 줄었다. 영업익은 지난해 대비 적자 전환했다.

주요 라이브 게임의 연간 운영 로드맵 기준, 이번 분기는 상대적으로 캐주얼한 콘텐츠 중심의 업데이트가 배치된 기간으로 일시적인 매출 감소가 발생했다.

다만 4분기에 주요 게임 타이틀의 메이저 업데이트가 진행되는 만큼 즉각적인 매출 반등을 꿈꾼다. 쿠키런: 킹덤은 지난 9월 말 에인션트 및 비스트 쿠키 간 대립 서사의 절정에 들어서며 유저 활성도를 회복했고, 내년 1월 출시 5주년 시점까지 유저 유입 및 콘텐츠 몰입도를 극대화할 계획이다.

쿠키런: 오븐브레이크도 지난 달 말 추진된 9주년 업데이트 및 e스포츠 대회 ‘월드 챔피언십 2025’ 기점으로 유저 유입률이 향상됐고, 연말 시즌 다양한 인게임 이벤트를 통해 흐름을 이어갈 예정이다.

지난 7월 북미 시장에 진출한 TCG(트레이딩 카드 게임) ‘쿠키런: 브레이버스 카드 게임’은 전분기 대비 206% 이상 매출을 증대시키며 회사의 새로운 수익원이자 핵심 사업으로서 부상했다. 미국 컨벤션 현장에서 TCG 유통 전문가에게 높은 성장 잠재력을 인정받는 등 현지 업계의 주목을 이끌어내기도 했다.

오는 21일에는 미국 필라델피아에서 열리는 팍스 언플러그드(PAX Unplugged)에 참가해 유저 접점 및 유통망 확대를 도모하고, 12월에는 첫 북미 공식 대회인 ‘챔피언 컵’을 개최하며 현지 TCG 생태계 및 신규 플레이어 저변 확장에 나선다.

더불어 내년 3월 글로벌 출시를 확정 지은 신작 쿠키런: 오븐스매시는 오는 13일부터 16일까지 열리는 지스타 2025의 구글플레이 부스에서 먼저 유저들과 만난다. 지난 CBT(비공개 시범 테스트) 당시 호평받았던 게임 모드 ‘캐슬브레이크’와 함께 신규 개발 모드 ‘드랍더비트’를 처음 선보이고, 구글 플레이 게임즈 기반의 PC 플레이 경험도 선사한다.

이번 지스타 출전을 시작으로 신작에 대한 기대감을 단계적으로 높여가는 동시에, 쿠키런: 오븐스매시만의 차별화된 콘텐츠와 진화된 PvP 경험을 제공하기 위해 정식 출시까지 게임 완성도를 끌어올리는 데 주력할 계획이다.

또한 신규 프로젝트 개발 및 신규 IP 확보로 핵심 동력을 확대하고 쿠키런 IP 기반 사업 강화를 통해 지속가능한 경쟁력을 확보하는 등 회사의 중장기적 성장을 위한 대내외적 투자 활동에 나서며, 글로벌 IP 기업으로의 미래 도약을 목표로 지속적인 IP 경쟁력 다각화에 집중할 방침이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]