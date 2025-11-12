김재중, ‘기후위기’ 필리핀 어린이 만났다…“마음껏 꿈 키워가길”

필리핀 발렌수엘라 지역 판자촌에 살고 있는 라이자의 집에 방문한 김재중의 모습. 사진=유니세프 한국위원회

가수 김재중이 필리핀을 방문해 빈부격차와 기후위기에 놓인 어린이에게 희망을 전했다.

유니세프 한국위원회는 김재중이 모금 방송 프로젝트 블루의 일환으로 지난 9월 말부터 10월 초까지 4박 5일 일정으로 필리핀 발렌수엘라 지역을 방문했다고 12일 밝혔다. 김재중은 현지에서 극심한 빈부격차와 기후위기로 어려운 환경에 놓인 두 명의 어린이를 만나고 돌아왔다.

유니세프 한국위원회의 시리즈형 모금 방송 프로젝트 블루는 기후위기, 분쟁, 질병 등으로 인해 어려움을 겪고 있는 지구촌 어린이의 상황을 조명하고자 기획됐다. 스타들이 아프리카 및 아시아 개발도상국을 방문해 현지 어린이를 만나며 생생한 이야기를 전한다.

김재중이 방문한 필리핀은 한국전쟁 당시 아시아 국가 중 가장 큰 규모(7420명 파병)로 한국을 지원하며 어려울 때 도움의 손길을 내밀었다. 그러나 필리핀은 현재 4년 연속 세계에서 자연재해 위험도가 가장 높은 국가로 연평균 약 20개의 태풍과 홍수, 산사태가 빈번하게 발생한다. 지난해에만 약 500만명의 이재민이 발생했을 정도다. 기후위기에 가장 책임이 적은 어린이들이 그 피해를 고스란히 짊어지고 있는 안타까운 현실이다.

김재중은 비가 내리면 물이 새는 판잣집에 사는 라이자(13)와 집이 침수돼 대피소에서 생활하며 어린 동생을 돌보는 프린세스(13)를 만나 기후위기의 직접적인 피해 속에서도 희망을 잃지 않고 꿋꿋하게 꿈을 키워가는 어린이를 위해 희망을 전했다. 김재중은 “아이들이 안전한 환경에서 마음껏 꿈을 키워갈 수 있기를 바란다. 이번 방문이 아이들에게 좋은 추억이 됐기를 바라며 가까운 시일 내 꼭 다시 만나고 싶다”고 소회를 밝혔다.

조미진 유니세프 한국위원회 사무총장은 “바쁜 일정 속에서도 소중한 시간과 재능을 동참해 주신 김재중에게 감사드린다. 필리핀 어린이에게 전한 희망 이야기가 담긴 김재중의 희망코드에 많은 분의 관심과 참여를 부탁드린다”고 밝혔다. 김재중의 희망코드(JTBC)는 다음달 12일 방영된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

