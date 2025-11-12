‘김정화 남편’ 유은성, 해킹 피해 호소 “밤낮 가리지 않고 로그인 시도”

가수 유은성, 배우 김정화. 사진 = 유은성 SNS 계정

배우 김정화의 남편인 가수 유은성이 SNS 해킹 시도로 인한 고충을 전했다.

유은성은 11일 자신의 SNS에 “의심스러운 로그인 시도를 차단했습니다. 누군가 회원님의 비밀번호로 회원님의 계정에 로그인을 시도했습니다”라는 경고 메시지를 캡처해 올렸다.

사진 = 유은성 SNS 계정

그는 “3일 전부터 제 인스타를 누군가 계속 로그인 시도를 해서 페이스북에서 계속 차단을 해주시는 센스로 인해 4번이나 비밀번호를 바꿨어요”라며 “지역도 대구, 부천, 서울 다양하고 시간대도 밤낮을 가리지 않는데 어떻게 하면 좋을까요?”라고 토로했다.

또한 “저와 같은 경험이 있으신 분 계실까요?. 도와주세요”라며 도움을 요청했다. 이어 “제가 무슨 유명인도 아니고 사칭에 해킹에 로그인 시도까지 다양한 경험 중”이라며 답답한 심경을 드러냈다.

한편, 유은성은 2013년 배우 김정화와 결혼해 슬하에 2남을 두고 있다. 2023년에는 뇌암 판정 소식을 전해 안타까움을 자아냈다. 다행히 그는 “수술을 하지 않고 추적 관찰만 하면 된다”며 “신기하게 암세포들이 자라지 않고 가만히 있어서 수술을 안 해도 된다”고 근황을 전한 바 있다.

