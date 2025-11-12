‘첫 컴백’ 아홉, 음방 1위+초동 커리어하이 겹경사

그룹 아홉(AHOF)이 컴백 일주일 만에 음악방송 트로피를 들어 올렸다.

아홉은 지난 11일 방송된 SBS fuE '더쇼'에서 두 번째 미니앨범 'The Passage(더 패시지)'의 타이틀곡 '피노키오는 거짓말을 싫어해'로 1위를 차지했다.

앞서 아홉은 지난 7월 '그곳에서 다시 만나기로 해 (Rendezvous)'로 데뷔 일주일 만에 첫 음악방송 1위를 차지한 바 있다. 이번 활동에서도 이들은 압도적인 점수로 컴백 일주일 만에 트로피를 들어 올리며 식을 줄 모르는 인기를 입증했다.

수상 이후 아홉은 소속사 F&F엔터테인먼트를 통해 못다 한 소감을 전했다. 아홉은 "생각지도 못했는데 컴백하자마자 1위를 하게 돼 너무 기쁘다. 아침 일찍부터 저희를 응원하러 와준 것도 모자라 멋진 상까지 안겨준 우리 포하(FOHA, 공식 팬클럽명) 정말 감사하고 사랑한다"라며 팬들을 향한 애정을 드러냈다.

이어 이들은 "아홉이 이렇게 빠른 시간에 1위를 할 수 있는 건 모두 포하 덕분이다. 여러분들이 자랑스러워하는 가수가 될 수 있도록 늘 최선을 다하겠다. 앞으로 보여줄 아홉의 활동도 많이 기대해 달라"고 덧붙였다.

'The Passage'로 전작의 기록을 깨나가며 흥행에 속도를 올리고 있다. 'The Passage'는 발매 당일 한터차트 실시간 음반차트 1위를 기록하며 순항을 알렸다. 최종적으로는 발매 첫 주 39만 장 가까이 팔려 초동 자체 기록을 경신했다.

타이틀곡 '피노키오는 거짓말을 싫어해'도 국내외 음원 차트에서 꾸준히 선전하고 있다. 특히 뮤직비디오는 현재 4000만 조회수를 넘어서며 아홉의 뜨거운 글로벌 인기를 뒷받침하고 있다.

