펄어비스, 3분기 영업익 흑자전환…“붉은사막 출시에 총력”

게임스컴 2025에서 선보인 붉은사막 부스 모습. 펄어비스 제공

펄어비스가 대표 IP인 검은사막의 업데이트 효과로 긍정적인 실적을 보였다. 4분기에는 신작인 붉은사막 출시를 위해 마케팅 등에 집중할 계획이다.

펄어비스는 2025년 연결 기준 3분기 매출 1068억원, 영업이익 106억원, 당기순이익 290억원을 기록했다고 12일 밝혔다.

매출은 전분기 대비 34.2%, 전년 동기 대비 34.3% 증가했다. 영업이익과 당기순이익은 검은사막 대규모 업데이트 효과에 따른 게임 매출 증가 및 외환 환산 이익 등으로 흑자 전환했다.

3분기 검은사막은 신규 클래스 오공과 신규 지역 마계: 에다니아를 선보이며 견고한 매출 성장세를 기록했다. 이브 온라인은 확장팩 리전(Legion)의 추가 업데이트를 통해 이용자 경험을 확장하며 안정적인 성과를 이어갔다.

신작 붉은사막은 소니(SIE) 스테이트 오브 플레이(State of Play) 행사에서 출시 일정을 내년 3월20일로 공개하고, 글로벌 사전 예약을 시작했다. 붉은사막은 게임스컴, 도쿄게임쇼 등 주요 글로벌 게임쇼에 참가해, 뛰어난 그래픽과 액션, 몰입감 있는 오픈월드를 시연하며 글로벌 기대감을 한층 끌어올렸다.

붉은사막 대표 이미지. 펄어비스 제공

허진영 펄어비스 대표는 이날 실적발표 컨퍼런스콜을 통해 “붉은사막은 출시 일정에 맞춰 꼭 출시하겠다”고 강조했다.

허 대표는 “마케팅의 경우 썸머 게임 페스트를 시작으로 소니 게임쇼까지 전세계 게임쇼에서 이용자와 미디어에게 시연을 제공하며 게임을 알리기 위해 노력했고, 그 과정에서 출시 일자 확정 및 사전 주문을 시작했다”며 “남은 약 4개월 동안 게임 인지도를 더 쌓아가는 가운데, 출시 2달 전인 내년 1월 중순부터는 파트너사들과 함께 판매량을 올릴 수 있는 본격적인 마케팅을 시작할 계획”이라고 설명했다.

사전 주문 성과에 대해선 “당사는 트리플A 게임의 사전 주문을 경험한 적이 없기에 현재 판매량 수준을 정확하게 판단하기 어렵다. 다만 파트너사들로부터 다른 신규 트리플A IP 수준의 판매량이 나오고 있다는 피드백을 받고 있다”며 “플랫폼별로는 콘솔에서 많은 판매량이 나오며 있으며, 이는 콘솔 패드를 활용한 시연과 소니 행사를 통한 출시 발표가 주 이유인 것으로 보인다. 현재 콘솔뿐만 아니라 스팀(PC 플랫폼)에서도 사전 주문을 높이기 위한 마케팅을 계획 중이기에 출시 전까지 의미 있는 수준을 달성할 수 있을 것”이라고 말했다.

