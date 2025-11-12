서울시체육회, 젝시믹스 후원물품 서울체고에 1000점 기부

사진=서울시체육회 제공

서울특별시체육회는 11일 “애슬레저 브랜드 젝시믹스와 함께 서울체육고등학교에 의류 1000점을 기부했다”고 밝혔다.

이번 기부 행사는 미래 서울 체육을 이끌어갈 학생 선수들의 훈련 환경을 개선하고 훈련에 필요한 의류를 지원함으로써 학생들의 사기를 진작시키기 위해 마련됐다. 기증된 의류는 상하의 등 1000여 점으로, 곧바로 서울체고 전교생 및 지도자들에게 전달될 예정이다.

기부 행사에 참석한 서울시체육회 김성범 부회장은 “서울 체육의 미래인 학생 선수들이 더 나은 환경에서 마음껏 기량을 펼칠 수 있도록 지원하는 것은 우리 체육회의 중요한 책무”라며 “젝시믹스의 따뜻한 손길이 학생들에게 큰 힘이 될 것이며, 앞으로도 스포츠 기업과의 협력을 통해 상생하는 ‘ESG 스포츠 동행’을 이어 나가겠다”고 밝혔다.

젝시믹스 관계자는 “대한민국 엘리트 스포츠의 요람인 서울체고 학생들을 응원하게 되어 기쁘다”면서 “학생들의 훈련에 조금이나마 도움이 되기를 바라며, 의류 기부가 단순한 물품 제공이 아니라 미래 세대에 대한 투자라는 점에서 매우 뜻깊은 자리였다”고 전했다.

송길성 서울체고 교장은 “학생 선수들이 훈련에 전념할 수 있도록 물심양면으로 지원해주신 서울시체육회와 젝시믹스 측에 깊이 감사드린다”며 “기부받은 의류는 훈련 기간 동안 학생들이 따뜻하고 안전하게 훈련하는데 유용하게 활용될 것”이라며 감사의 뜻을 표했다.

서울시체육회는 이번 기부 활동을 포함하여 서울 시민의 건강 증진과 더불어 취약 계층 및 꿈나무 선수들을 지원하는 다양한 사회 공헌 활동을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]