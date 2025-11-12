겨울은 헤이즈다…약 2년만 연말 콘서트 개최 확정

가수 헤이즈(Heize)가 연말 콘서트로 2025년 피날레를 장식한다.

11일 소속사 피네이션에 따르면 헤이즈는 오는 12월 26일부터 28일까지 서울 명화라이브홀에서 ‘2025 Heize Concert [Heize City : LOVE VIRUS](2025 헤이즈 콘서트 [헤이즈 시티 : 러브 바이러스])’를 개최한다.

콘서트 소식과 더불어 공개된 포스터 역시 연말 분위기를 물씬 풍긴다. 블론드 헤어로 스타일링에 변화를 준 헤이즈는 하트 쿠션을 안은 채 러블리하고 매력적인 비주얼로 시선을 사로잡고 있다.

이번 콘서트를 통해 헤이즈는 팬들과 함께 올 한 해의 끝을 마무리하고자 한다. 지난 2023년 이후 2년 만에 진행되는 연말 콘서트인 만큼, 그간의 음악 여정을 느낄 수 있는 선물 같은 세트리스트 속 따뜻한 감성으로 관객을 만날 준비에 한창이다.

헤이즈는 올해도 활발한 활동을 멈추지 않았다. 지니TV 오리지널 드라마 ‘당신의 맛’부터 KBS 2TV 토일드라마 ‘마지막 썸머’ OST 참여는 물론, 각종 방송 프로그램과 페스티벌 및 대학 축제도 섭렵하며 믿고 듣는 아티스트의 진가를 보여주고 있다.

‘비도 오고 그래서’, ‘헤픈 우연’, ‘널 너무 모르고’ 등 수많은 히트곡들로 여전한 사랑을 받고 있는 헤이즈. 사랑, 이별 등 다채로운 감정선을 노래하며 리스너의 공감대를 저격하고 있는 그가 연말 콘서트에서 보여줄 또 한 번의 따스한 감성을 향해 관심이 집중된다.

한편, 헤이즈의 ‘2025 Heize Concert [Heize City : LOVE VIRUS]’ 티켓은 NOL TICKET(놀 티켓)을 통해 11월 17일 오후 8시 선예매, 18일 오후 8시에는 일반 예매 티켓이 오픈된다.

