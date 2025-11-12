임창정이 물들인 겨울…차트부터 해외 공연까지 ‘관통’

가수 임창정이 겨울을 물들이고 있다.

리메이크 음원 ‘너를 품에 안으면’을 발매, 차트 1위를 차지한 가운데 해외 공연까지 성황리 마무리한 것.

임창정은 지난 6일 각종 음원 사이트를 통해 리메이크 음원 ‘너를 품에 안으면’을 발매했다. ‘너를 품에 안으면’은 발매 직후 카카오뮤직 실시간 차트 1위는 물론, 벨365 최신 차트 1위, 지니 최신 발매 차트(1주) 2위, 멜론 HOT100(30일) 16위에 이름을 올렸다.

임창정이 타 가수의 곡을 리메이크한 건 2023년에 발매한 한동근의 ‘그대라는 사치’ 이후 이번이 두 번째다. ‘그대라는 사치’는 임창정이 처음으로 시도하는 리메이크라는 점, 듣는 이를 편안하게 해주는 옛 감성과 호소력 짙은 임창정의 보컬이 시너지를 일으키며 발매 하루 만에 TOP100에 진입하는 등 화제를 불러 일으켰다. 첫 리메이크임에도 불구하고 ‘리메이크의 교과서’, ‘리메이크의 품격’ 등의 반응이 잇따랐다.

이번에 리메이크한 ‘너를 품에 안으면’ 역시 ‘리메이크의 정석’이라는 반응을 얻고 있다. 본인의 애창곡이라며 리메이크 음원을 직접 선곡한 임창정은 원곡이 가진 서정성을 극대화하면서도, 본인의 색깔을 조화롭게 입히며, 30년의 세월을 관통하는 명곡을 자신의 목소리로 다시 한번 대중 앞에 공개했다.

네티즌 또한 댓글을 통해 “리메이크의 교과서 같다. 90년대와 현대 감성이 동시에 담겨있고, 원래 임창정의 노래 같다. 소화력과 감성이 대한민국 최고다” 등 보컬리스트로서 임창정의 진가를 다시 한번 확인했다는 반응이다.

‘너를 품에 안으면’을 통해 음악 팬들과 인사한 임창정은 지난 8일 베트남에서 데뷔 30주년 콘서트를 통해 현지 교민과 현지 관객들과도 뜻깊은 시간을 보냈다. 임창정은 히트곡 ‘그때 또 다시’로 무대의 포문을 열며 관객들의 뜨거운 환호를 끌어냈다. 이어 ‘또 다시 사랑’, ‘소주 한잔’, ‘보고 싶지 않은 니가 보고 싶다’, ‘내가 저지른 사랑’ 등 대표 명곡으로 무대를 꾸며 기립 박수를 받았다.

