‘골목식당’ 홍탁집, 블루리본 3년 연속 선정…“더욱 노력하겠다”

홍탁집의 권상훈 사장이 2026년 블루리본 선정 소식을 전했다. 사진 = 권상훈 SNS 계정

‘백종원의 골목식당’에 출연해 화제를 모은 포방터 홍탁집의 권상훈 사장이 2026년 블루리본 선정 소식을 개인 SNS를 통해 전했다.

11일 권 사장은 자신의 SNS에 블루리본 스티커 사진과 함께 “안녕하세요. 어머니와 아들 권상훈입니다. 오랜만에 근황을 전해드리려고 피드에 글을 적어 봅니다”라며 글을 시작했다.

이어 그는 “올해 10년 차 요식업-백종원의 골목식당 방송으로 많은 이슈가 있었고, 많은 분께서 응원들 해주신 덕분에 감사하게도 2024년부터 올해 3번째 2026년 블루리본에 선정되었습니다”라고 밝혔다.

사진 = 권상훈 SNS 계정

권 사장은 또한 “각 지역에서 찾아주시는 모든 분께 진심으로 감사드리며 더욱더 노력하는 어머니와 아들이 되도록 최선을 다하겠습니다” 라고 말했다.

더불어 그는 개인 근황도 전했다. “결혼을 하면서 5년 만에 딸아이 아빠가 되면서 어깨가 무겁지만 벌써 1년이 되어 이번 주에 돌잔치를 하게 되었네요”라고 밝히며 깜짝 소식을 전했다.

한편, 권상훈 사장은 2018년 ‘골목식당’ 출연 당시 불성실한 태도로 백종원에게 질책을 받았지만, 솔루션을 통해 180도 달라진 모습을 보여주며 시청자들에게 호평을 받은 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]