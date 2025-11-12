KB골프존, 정부지원 건강프로그램 연계로 시니어 활력 UP

이미지=KB골프존

울산 남구 신정시장 인근의 KB골프존(신정KB골프아카데미)이 정부지원 ‘건강생활지원서비스’와 연계한 맞춤형 골프 건강프로그램을 운영하며 지역사회 건강 증진에 앞장서고 있다고 12일 밝혔다.

중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 추진하는 ‘희망리턴패키지사업’을 통해 지원받은 이번 프로그램은 시니어부터 청년층까지 세대가 함께 참여하는 생활체육 중심 모델로 주목받고 있다.

KB골프아카데미의 프로그램은 단순한 골프 레슨을 넘어 자세 교정, 균형 감각, 집중력 향상을 동시에 지도하는 점이 특징이다. 실내 스크린골프, 파크골프, 스윙교정 프로그램을 결합해 날씨나 계절에 구애받지 않고 꾸준히 참여할 수 있으며 일반 피트니스나 재활운동보다 흥미와 몰입도가 높다. 정부지원사업과 직접 연계되어 참여자 부담이 적고, 지역민 누구나 접근 가능한 점도 긍정적인 반응을 얻고 있다.

특히 울산대학교 아산스포츠센터의 오전 프로그램과 연계해 공공체육시설 지도자들이 직접 참여함으로써 전문성과 안전성을 높였다. 이 같은 협력 구조를 통해 시니어층은 체력 유지와 균형 회복, 청년층은 집중력 강화와 생활습관 개선 효과를 동시에 얻고 있다.

KB골프아카데미는 단순한 운동시설이 아닌 지역사회 건강 네트워크의 거점으로 기능하고 있다. 지역의 고령화와 건강 불균형 해소를 목표로 한 정부 정책과 방향을 일치시켜 ‘운동을 통한 생활 개선’이라는 가치 중심의 프로그램을 확산하고 있다.

방대영 대표는 “희망리턴패키지사업을 통해 우리 시설이 한 단계 성장할 수 있었다”며 “시민들이 부담 없이 운동을 즐기고, 세대가 함께 활력을 찾을 수 있는 공간으로 발전시키겠다”고 말했다.

KB골프존은 앞으로도 공공체육시설, 복지기관, 지역 단체와 협력해 울산 시민의 건강증진을 위한 생활체육 모델을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]