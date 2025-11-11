‘어도어-돌고래유괴단’ 소송서 민희진 증인 출석…“바보 같고 어이없는 주장”

사진 = 민희진 전 어도어 대표. 뉴시스 제공

뉴진스 전 소속사 어도어와 ‘디토’, ‘ETA’ 뮤직비디오를 연출한 신우석 감독(돌고래유괴단) 간의 손해배상 소송에 민희진 전 어도어 대표가 증인으로 출석했다.

11일 서울중앙지방법원 민사합의62부(부장판사 이현석)에서는 어도어가 돌고래유괴단과 신 감독을 상대로 제기한 11억 원대 손해배상 청구 소송 3차 변론이 진행됐다. 이날 민 전 대표는 신 감독 측이 신청한 증인으로 법정에 섰다.

민 전 대표는 뉴진스 ‘ETA’ 뮤직비디오의 감독판이 돌고래유괴단 유튜브 채널에 게재된 것에 대해 “구두로 협의가 이뤄졌다”고 증언했다. 또한 “컨펌할 수 있는 권리는 저한테 있다. 저는 (당시) 대표이사이자 프로듀서여서 애플에 물어보는 게 이상한 일”이라며 TBWA(애플 광고대행사)의 동의 필요성에 선을 그었다.

이어 어도어 측의 손해 주장에 대해 “바보 같고 어이없는 주장”이라고 강하게 반박했다. 그는 “어느 채널에 올라가든 음원 수익은 어도어에 가는데 무슨 손해가 있다는 건지 모르겠다”며 “오히려 돌고래유괴단 채널을 통해 소구 대상이 아닌 광범위 소비자에게 오픈되면 어도어가 이익을 얻는다”고 강조했다.

또한 이번 소송 자체에 대해서도 “비상식적이라고 생각하고 개인적으로는 법 악용이라고 본다”고 발언했다. 민 전 대표는 엔터테인먼트 업계에서 “서면 협의가 아닌 구두 협의가 통상적인 관행”이라며 “모든 실무자가 구두로 계약하고 있는데 왜 굳이 하이브와 어도어는 신 감독에게만 이런 잣대를 들이밀고 있는지 의아하다”고 밝혔다.

한편 어도어는 지난해 9월 돌고래유괴단과 신우석 감독을 상대로 계약 위반 및 불법 행위로 인한 손해배상 청구 소송(약 11억 원)을 제기했다.

