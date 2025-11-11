트로트 가수 은가은(38·본명 김지은)이 아름다운 D라인을 공개했다.

은가은은 11일 자신의 소셜미디어에 "우리 은호 배 반짝반짝. 엄마아빠는 하하호호"라고 적었다.

"우리 아가 만날 날만 기다려"라고 덧붙이며 사진 여러 장을 올렸다.

사진에는 태교 여행을 떠난 은가은의 모습이 담겼다.

은가은은 비키니를 입고 청순한 미모를 뽐냈다.

맑은 피부와 행복한 미소가 돋보였다. 한눈에 드러나는 D라인도 인상적이다.

이를 본 누리꾼들은 "사랑스럽습니다", "우리 언니 만큼 예쁜 산모가 있냐고", "은호는 너무 좋겠어요. 세상에서 제일 예쁜 엄마가 있어서" 등의 댓글을 올렸다.

한편 은가은은 지난 4월 트로트 가수 박현호(33)와 결혼했다. 이들 부부는 지난달 임신 22주 째라고 밝혀 많은 축하를 받았으며, 내년에 2세를 품을 예정이다.

은가은은 2013년 디지털 싱글 '드롭 잇(Drop it)'으로 데뷔했다. 2020년 TV조선 '내일은 미스트롯2'를 통해 본격적인 인기를 얻기 시작했다.

박현호는 2013년 그룹 '탑톡'으로 데뷔했다. 2020년 12월 KBS 2TV '트롯전국체전'을 기점으로 트로트가수로 전향했다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]