이이경 ‘슈돌’ 출연 불발…김종민이 교체 투입

배우 이이경. 뉴시스

배우 이이경이 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서 물러나고 그 자리를 코요태 김종민이 대신한다.

KBS 2TV 슈퍼맨이 들어왔다 측은 11일 “이이경이 MC에서 하차했으며 김종민이 새 MC로 발탁됐다. 김종민의 첫 녹화는 19일이며, 방송은 오는 26일 공개될 예정”이라고 밝혔다.

앞서 지난달 슈돌 측은 이이경과 랄랄을 새 MC로 발탁했다고 발표했다. 특히 이이경은 프로그램 최초로 미혼 MC란 점에서 기대를 모았지만, 돌연 하차로 슈돌에서 그의 모습을 볼 수 없게 됐다.

이이경은 최근 사생활 루머로 곤욕을 치렀다. 지난달 온라인 커뮤니티와 SNS 등에 올라온 글로 인해 사생활 루머에 휩싸였지만 해당 게시물에 담긴 음담패설 대화 캡처본이 AI로 조작된 사실이 밝혀졌다.

당시 소속사 상영이엔티 측은 “법률대리인을 통해 관련 게시물의 작성자 및 유포자들을 대상으로 허위사실 유포 및 명예훼손 혐의로 서울 강남 경찰서에 피해 자료 제출 및 고소 접수를 완료했다”며 “본 사안과 관련해 어떠한 합의 시도 및 보상 논의도 없었으며, 앞으로도 어떠한 형태로도 진행하지 않을 것임을 분명히 밝힌다”고 강경 대응을 예고했다.

이이경은 3년간 출연해 왔던 MBC ‘놀면 뭐하니’에서도 하차했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]