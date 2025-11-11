‘히어로의 일상’ 임영웅, 힙한 변신 눈길…팬들 “이 비주얼 실화?”

가수 임영웅이 팬들에게 반가운 근황을 전했다.
임영웅은 10일과 11일 공식 인스타그램을 통해 축구공 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.
공개된 사진 속 임영웅은 축구용품 매장에서 여유로운 쇼핑을 즐기고 있으며, 블랙 선글라스를 착용한 채 특유의 힙한 분위기를 자아내 시선을 사로잡았다.
최근 임영웅은 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO(아임 히어로)’의 대구 공연을 성황리에 마쳤다.
그는 지난 7일부터 9일까지 사흘간 대구 EXCO 동관에서 공연을 펼치며 현장을 가득 채운 팬들과 함께 열정을 나눴다.
임영웅은 이 열기를 이어 오는 11월 21일부터 23일, 11월 28일부터 30일까지 서울에서 총 6회 공연을 진행한다. 이어 12월 19일부터 21일까지 광주, 2026년 1월 2일부터 4일까지 대전, 1월 16일부터 18일까지 서울, 그리고 2월 6일부터 8일까지 부산에서 투어를 이어가며 전국 팬들과 만날 예정이다.
사진 속 여유로운 모습과는 달리, 전국을 누비며 바쁜 일정을 소화 중인 임영웅의 근황에 팬들은 “역시 히어로답다”, “축구도 콘서트도 완벽 그 자체” 등의 반응을 보이고 있다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]