마사·모따·세징야·이동경, 10월 ‘EA 스포츠 이달의선수상’ 경쟁

마사(대전)와 모따(안양), 세징야(대구), 이동경(울산)이 2025시즌 10월 ‘EA 스포츠 이달의선수상’을 경쟁한다.

한국프로축구연맹은 “EA 스포츠 이달의선수상의 주인공을 선정하는 팬 투표가 오는 13일부터 16일까지 진행된다”고 11일 밝혔다.

EA 스포츠 이달의선수상은 한국프로축구연맹과 K리그 공식 비디오게임 파트너 일렉트로닉아츠가 함께 매달 최고의 활약을 펼친 선수에게 수여하는 상이다. 이는 K리그뿐만 아니라 프리미어리그, 라리가, 분데스리가, 리그1 등 유럽 주요 리그에서도 수여하고 있다.

이달의선수상은 연맹 TSG기술위원회 1차 투표(60%)를 거쳐 선정된 4명의 후보를 대상이다. 2차 K리그 팬 투표(25%)와 EA FC온라인 유저 투표(15%)를 진행하고 1, 2차 투표 결과를 합산해 수상자를 결정한다.

이달의선수상 수상자에게는 트로피와 함께 해당 시즌 유니폼에 이달의선수상 패치 부착 등의 혜택이 제공된다.

10월 이달의선수상은 10월에 열린 K리그1 32라운드부터 34라운드까지 경기를 대상으로 했다. 마사, 모따, 세징야, 이동경이 후보에 올랐다.

대전 공격수 마사는 10월에 열린 전 경기에 나서 3골 1도움을 기록했다. 마사는 32라운드 포항전에서 멀티골을 터뜨렸다. 33라운드 제주전에서는 1골 1도움을 기록했다. 대전은 두 경기에서 모두 3-1로 승리했고, 마사는 두 경기 연속 라운드 베스트11에 선정됐다. 특히 32라운드에서는 라운드 최우수선수(MVP)까지 차지했다.

안양 공격수 모따는 33라운드 김천전에서 멀티골을 기록하며 팀의 4-1 대승을 이끌었다. 이날 모따는 라운드 MVP와 라운드 베스트11에 선정되는 겹경사를 맞이했다. 모따는 올 시즌 안양에서 커리어 첫 K리그1 무대를 밟고 있는데, 35경기에 출전해 14골 4도움을 기록하며 눈부신 활약을 펼치고 있다.

대구 간판 공격수 세징야는 지난 9월 이달의선수상 수상에 이어 이번 달에도 후보에 올랐다. 세징야는 10월 첫 경기인 32라운드 광주전에서 2골 1도움으로 3-2 승리에 기여했다. 곧바로 33라운드 강원전에서도 1골 1도움을 기록하며 극적인 2-2 무승부를 이끌었다.

울산 미드필더 이동경은 전역하기 전 김천 소속으로 32라운드 울산전에서 1골 2도움을 기록하며 3-0 승리를 이끌었다. 34라운드 전북전에서는 1골을 기록하며 팀의 3-2 승리에 기여했다. 이동경은 두 경기에서 모두 MOM, 라운드 베스트11에 선정됐다. 이동경은 올 시즌 꾸준한 활약을 펼치며 올 시즌에만 네 번째로 이달의선수상 후보에 등극했다.

이달의선수상 K리그 팬 투표는 K리그 공식 어플리케이션 ‘Kick’을 통해 참여할 수 있다. 팬 투표를 원하는 사람은 Kick 어플리케이션에 회원가입 후 투표가 열리는 13일부터 16일까지 하루에 한 번씩 총 4회까지 투표할 수 있다. 같은 기간 진행되는 FC온라인 유저 투표는 한 아이디당 1회만 참여할 수 있다.

