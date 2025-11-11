MC몽, 과거 병역 논란 재조명에 분노…“끝까지 간다” 선언

가수 MC몽. 사진 = 뉴시스

가수 MC몽이 자신을 둘러싼 논란에 다시 한 번 분노를 표출했다.

MC몽은 11일 자신의 SNS에 “이 사진을 보면 얼마나 큰 논란이 될지. 그리고 얼마나 내 가족과 팬들이 피눈물을 흘릴지. 죄송합니다”라며 손목의 흉터 사진을 공개했다.

그는 “이 일은 한 달 전 일어났다”며 “10분 후 경찰들이 온 순간 눈물이 통제가 안 되면서 울어버렸고, 경찰관 한 분이 ‘몽이씨 나 오늘도 그대 음악 들었다’라는 말에 울컥 쏟아내고 말았다. 돈도 음악도 아무 것도 필요 없어서 다 잃은 느낌에 죽고 싶어서 그러면서도 느낀 건 후회 뿐이었다”라고 털어놨다.

이어 MC몽은 “당신들은 저를 어디까지 아시냐? 어디까지 들으셨고 어디까지 믿느냐? 마지막 방송이 17년 전이다. 아직도 ‘1박 2일’을 외치던 야생원숭이로 보이냐 아니면 낡아빠진 X세대로 보이냐. 진심으로 병역비리가 아니라 싸웠다. 그럼에도 제가 영광을 찾았다 생각하시냐”라고 반문했다.

그는 또한 “단 한 번도 마음대로 쓰는 기사에 대꾸 한 번 한 적 없이 살았고, 마음대로 쓰는 악플에 신고 한번 한 적 없다. ‘혼내시면 혼나자’, ‘그냥 물 흐르는 대로 살자’ 그렇게 살았다. 당신들의 생각보다 전 고통을 꽤 오래 참았나 보다. 이젠 제가 뭐가 되던 끝까지 가 볼 생각이다”라고 덧붙였다.

앞서 MC몽은 이날 ‘히틀러 초상화’ 논란과 함께 과거 병역 비리 의혹이 재조명된 기사에 대해 “전 다른 연예인과 다르게 병역비리 대상에서 1심 2심 대법원까지 무죄를 받았다. 이제부터 어떤 언론이든 방송이든 댓글이든 병역비리자란 말에 법으로써 선처하지 않겠다”고 밝혔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

