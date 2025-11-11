한화, 이재원 플레잉코치 선임 “더욱 강한 팀이 되도록”

사진=한화이글스 제공

프로야구 한화가 포수 이재원을 플레잉코치로 선임했다.

한화는 이재원의 지도자로서의 자질을 높이 평가해 플레잉코치 역할을 제안, 이재원도 흔쾌히 구단의 제안을 수락했다.

구단은 이재원이 코치로서 팀 내 젊은 포수들의 기량 향상을 이끌어낼 것이라 기대했다. 동시에 선수로서도 아직 팀에 기여할 여지가 남아 있다고 판단해 이 같은 결정을 내렸다.

이재원은 2006년 신인 드래프트에서 SK(SSG 전신)의 1차지명을 받고 프로에 데뷔해 올 시즌까지 프로 통산 1596경기에 출장, 타율 0.274 1144안타 110홈런 640타점을 기록했다. 오랜 시간 프로에서 활약하며 SK에서 2차례(2008년, 2018년), SSG에서 1차례(2022년), 총 3차례 한국시리즈 우승을 경험하기도 했다.

2024년부터는 한화 유니폼을 입고 최재훈 외에는 경험 많은 선수가 없는 포수진에 뎁스를 더했다. 올 시즌까지 2시즌 동안 이재원은 그라운드에서는 물론, 클럽하우스와 더그아웃 등 보이지 않는 곳에서도 모범적인 베테랑으로서 후배들에게 긍정적인 영향을 미쳤다는 평가를 받았다.

이재원은 “지금 상황에서 내가 팀을 위해 무엇을 할 수 있는지 고민이 많았다”며 “지도자의 기회를 주신 구단에 감사드리고, 2026시즌 한화가 더욱 강한 팀이 되는데 조금이라도 도움이 될 수 있도록 준비하고, 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

