넥슨, 3분기 매출 1조1147억원 기록…전망치 달성

넥슨 CI. 넥슨 제공

넥슨은 3분기 연결 기준 매출 1187억엔(한화 1조1147억원), 영업이익 375억엔(한화 3524억원)을 기록했다고 11일 밝혔다.

‘메이플스토리’ 프랜차이즈의 국내외 성과와 ‘FC 온라인’, ‘던전앤파이터’(PC), ‘마비노기 모바일’ 등 주요 타이틀의 안정적인 실적으로 매출과 영업이익 모두 전망치를 달성했다. 특히 메이플스토리 프랜차이즈 매출이 전년 동기 대비 61% 증가하며, 지난해 9월 발표한 ‘IP 성장 전략’이 본격적으로 작동하고 있음을 입증했다.

국내 메이플스토리는 전년 동기 대비 매출이 약 3배 증가하며 프랜차이즈 성장을 이끌었다. 7월부터 전 직업 대상 신규 스킬과 상위 보스 콘텐츠를 순차 도입하며 이용자 참여가 확대됐다. ‘메이플스토리 M’은 서구권에서 현지화된 여름 업데이트 효과로 예상보다 높은 성과를 거뒀다. 전 분기 글로벌 론칭한 ‘메이플스토리 월드’는 전년 대비 매출이 8배 이상 증가해 프랜차이즈 확장에 기여했다.

‘FC 온라인’은 전년 동기 대비 성장하며 자체 전망치를 상회했다. 신규 특성을 추가한 클래스 업데이트가 호실적으로 이어졌고, 이에 따라 FC 프랜차이즈 전체 매출도 전년 대비 증가했다.

‘던전앤파이터’(PC)는 전년 동기 대비 72% 성장하며 전 분기에 이어 뚜렷한 회복세를 이어갔다. 중국에서는 여름 업데이트 및 국경절 업데이트 효과로 주요 이용자 지표가 모두 상승해 두 자릿 수 성장률을 기록했다. 한국은 8월 인기 애니메이션 ‘소드 아트 온라인’과의 협업 콘텐츠에 힘입어 전년 동기 대비 매출이 145% 증가했다.

장기 흥행 기반을 다진 ‘마비노기 모바일’은 견조한 이용자 지표를 유지하며 3분기 실적에 기여했다. 경쟁이 아닌 공존·협력 중심의 콘텐츠와 이용자 친화적 설계를 바탕으로 10대·20대 유저층에 폭넓은 호응을 얻고 있으며, 9월 대규모 업데이트 이후 신규 유입이 증가해 안정적인 흐름을 이어가고 있다.

넥슨은 IP 성장 전략을 기반으로 4분기부터 글로벌 포트폴리오 확장에 속도를 내고 있다. 특히 지난달 30일 출시한 익스트랙션 어드벤처 신작 ‘아크 레이더스(ARC Raiders)’가 글로벌 이용자들의 폭발적인 반응을 얻으며 4분기 및 연간 실적에 큰 기대감을 불어넣었다.

아크 레이더스는 PC·콘솔 플랫폼 합산 동시 접속자 수 70만명을 돌파하며 상승세를 이어갔다. 글로벌 누적 판매량은 400만장 이상으로, 출시 이후 스팀의 글로벌 베스트셀러 1위를 유지 중이다.

또한 지난 6일 글로벌 출시한 모바일 방치형 RPG ‘메이플 키우기’는 메이플스토리 IP를 새로운 장르로 확장해 출시 직후 국내 애플 앱스토어 매출 및 인기 1위를 기록하는 등 긍정적인 반응을 얻고 있으며, 이러한 성과가 더해져 메이플스토리 프랜차이즈 전체의 성장 흐름도 강화되고 있다.

이외에도 넥슨은 텐센트와 협력해 오는 18일 슈팅 게임 ‘더 파이널스’의 중국 오픈 베타 서비스를 시작하며, 초현지화 전략을 기반으로 마비노기 모바일을 내년 일본 시장에 출시할 계획이다.

이정헌 넥슨 일본법인 대표는 “3분기에는 자사가 추진해 온 경영 전략에 따라 메이플스토리 프랜차이즈가 두드러진 성장을 보였고 주요 타이틀도 안정적인 성과를 거뒀다”며 “신작 아크 레이더스가 글로벌 포트폴리오 확장을 위한 초기 성과를 보여주고 있는 만큼 핵심 프랜차이즈와 신규 IP 모두의 성장에 가속도를 높일 계획”이라고 말했다.

한편, 넥슨은 지난 2월 향후 1년간 1000억엔 규모의 자사주 매입 계획을 밝히고 10월 말까지 750억 엔(한화 약 7000억원) 규모의 자사주 매입을 완료했다. 잔여 250억엔은 투자 기회, 재무 상황, 시장 환경 등의 요소를 고려해 2026년 1월까지 매입할 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

