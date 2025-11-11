발달장애인 복지에 힘쓴 경륜경정에 감사패

국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 발달장애인의 복지 향상과 권익 증진에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 수상했다.



감사패는 지난 5일 광명장애인종합복지관에서 열린 ‘제18회 광명시 지적발달장애인의 날 기념식’에서 수여됐다. 이번 행사는 경기도지적발달장애인복지협회 광명시지부가 주관했다. 발달장애인과 가족, 자원봉사자 등 250여 명이 함께했다.



경륜경정총괄본부는 지역사회와의 상생을 위한 사회공헌 활동을 꾸준히 펼쳐왔다. 특히 장애인 복지시설 후원, 발달장애인 지원사업, 체육을 통한 사회참여 프로그램 등 다양한 활동을 통해 포용적 지역사회 조성에 앞장서고 있다. 경륜경정총괄본부 관계자는 “지역사회와 함께 성장하는 공동체로서 지역사회 동반자를 돕는 것은 마땅히 해야 할 책임”이라며 “앞으로도 발달장애인과 취약계층을 위한 다양한 지원 활동을 이어 나가겠다”고 전했다.



한편 경륜경정총괄본부는 이달 말 ‘25회 지체장애인의 날 기념식’을 맞아 기부금 전달을 통해 나눔을 실천할 계획이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

