위메이드, 3Q 영업이익 263억…전년 대비 49%↓

위메이드가 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 재무제표 기준 3분기 매출 약 1636억원, 영업이익 약 263억원, 당기순이익 약 574억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 매출은 전년 대비 24% 줄었고, 영업이익은 전년 동기 대비 49% 감소했다.

다만 전분기 대비로는 긍정적인 흐름을 보였다. ‘미르의 전설2/3’ 중국 라이선스 매출이 실적 성과에 주효했다. 여기에 지속적인 비용 효율화 노력이 더해지며, 영업이익과 당기순이익 모두 전분기 대비 흑자전환했다.

지난달 28일 전 세계 170개국에 출시된 ‘레전드 오브 이미르’는 동시 접속자 수 약 16만명 수준을 꾸준히 유지하며 순항하고 있다. 연말로 예정된 핵심 콘텐츠 업데이트가 본격화되면, 이용자 유입이 보다 확대되며 장기 흥행 궤도에 오를 것으로 기대된다.

위메이드는 올해 말 중국 출시를 앞둔 ‘미르M(MIR M)’을 포함해 내년까지 글로벌 시장에 신작 6종 이상을 순차적으로 선보일 예정이다. 또한 글로벌 블록체인 게임 플랫폼 ‘위믹스 플레이(WEMIX PLAY)’를 기반으로 마케팅 효율을 고도화하고 새로운 비즈니스 모델을 도입해 수익성을 강화해 나갈 계획이다.

