‘수험생 환영’…넷마블게임박물관, 입장권 할인 이벤트 실시

넷마블게임박물관 입구 모습. 넷마블 제공

넷마블문화재단이 2026학년도 대학수학능력시험을 치른 수험생을 대상으로 넷마블게임박물관 입장권 할인 이벤트를 진행한다.

넷마블문화재단은 오는 14일부터 다음달 31일까지 수험표를 지참한 수험생에게 본인 확인을 거쳐 입장료 50% 할인을 제공한다고 11일 밝혔다. 혜택은 나이와 관계없이 모든 수험생에게 동일하게 적용된다.

넷마블게임박물관은 게임의 사회, 문화적 가치를 확산하고 세계 게임의 역사와 가치를 재정립해 게임산업 및 문화를 재조명하기 위해 개관됐다.

국내외 게임 관련 소장품들을 감상할 수 있는 ‘전시 공간’이자 다양한 자료들을 열람할 수 있는 ‘학습 공간’, 추억의 게임을 체험할 수 있는 ‘놀이 공간’으로 어른들에게는 추억을 선사하고 어린이 및 청소년에게 색다른 재미를 제공한다.

박물관은 매주 월요일을 제외하고 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 운영되며, 입장 마감 시간은 오후 5시30분이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]