정가은, 매달리기 운동으로 늘씬한 몸매 자랑…긍정 에너지 가득

배우 정가은. 사진 = 정가은 SNS 계정

배우 정가은이 꾸준한 운동으로 탄탄한 몸매를 자랑했다.

정가은은 11일 자신의 SNS를 통해 “매달리기를 처음 시작했을 땐 1초도 못 버텼거든ㅎㅎ 근데 오늘 기록 13초…”라며 운동 영상을 공개했다.

그는 이어 “누군가에겐 별 거 아닌 13초일지 몰라도 나한테는 ‘나도 할 수 있다’라는 증거. 그리고 신기하게, 요거 하면서 손목이랑 등, 어깨 뻐근한 게 많이 풀리더라구요. 특히 손목이 진짜 좋아졌어요... 신기함!! 조금씩, 꾸준히. 계속 해볼게. 1분 매달릴 때까지... 화이팅!!!”이라며 운동에 대한 의지를 전했다.

공개된 영상 속 정가은은 운동복을 입고 매달리기 동작을 선보이며 늘씬한 몸매를 뽐냈다. 잘록한 허리 라인과 탄탄한 체형이 눈길을 끈다.

한편, 정가은은 2016년 동갑내기 사업가와 결혼해 슬하에 1녀를 두었으며, 2018년 합의 이혼했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]