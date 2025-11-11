OK저축은행, HR 플랫폼 플렉스와 파트너십

사진=OK저축은행 제공

남자프로배구 OK저축은행이 HR 기반 AI 플랫폼 플렉스(flex)와 손잡았다.

OK저축은행은 “플렉스와 공식 파트너십을 맺었다”고 11일 밝혔다.

OK저축은행은 2025∼2026시즌 유니폼에 플렉스 광고를 부착하며 홈 경기장인 부산 강서실내체육관 내 LED, 배너, 전광판 등 다양한 매체를 통해 플렉스를 노출할 예정이다. 배구단과 플렉스는 이외에도 브랜드 데이 등 마케팅 프로모션에 관한 상호 협력도 약속했다.

장해남 플렉스 대표는 “플렉스와 OK저축은행의 파트너십을 통한 시너지 효과에 기대가 크다. 플렉스는 배구단이 보여주는 팀 스포츠 정신을 통해 플렉스의 지향 가치를 더 알리고 배구단은 플렉스와 함께 팀십(Teamship)을 더 단단하게 다질 수 있길 바란다”라고 밝혔다.

권철근 OK저축은행 단장은 “플렉스와 파트너십을 맺게 돼 기쁘다. 이번 파트너십을 통해 배구단과 플렉스 모두 함께 성장하는 계기가 되길 바라며 플렉스와 함께 팬들을 위한 프로모션도 준비하겠다”라고 말했다.

한편 플렉스는 ‘조직과 구성원의 다양한 문제를 해결해 일하는 모든 사람의 필수재가 된다’라는 미션을 지닌 HR 기반 AI 플랫폼 기업이다. 플랫폼, AI, HR 전문가가 함께 조직의 일하는 방식을 혁신하고 구성원이 목표를 향해 몰입할 수 있는 환경을 만들고 있다.

