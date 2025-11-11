‘창단 첫 우승!’ 초지 TOP U14, 인천 추계 종별 농구대회 전승 우승 쾌거

사진=초지 TOP 제공

창단 첫 우승, 초지 TOP U14 대표팀이 기쁨의 눈물을 흘렸다.

초지 TOP 농구교실은 지난 9일 인천광역시 일대에서 열린 2025 인천 추계 종별 농구대회 U14부에서 왕좌에 올랐다.

예선에서부터 압도적인 경기력을 펼쳤다. 초지 TOP는 예선에서 처인 SK, 동탄 TOP를 상대로 빠른 트랜지션 공격을 펼치며 예선 전승을 안았다. 처인 SK와 동탄 TOP를 각각 44-29, 39-32로 꺾고 조 1위로 4강에 직행했다. 본선에서도 초지 TOP의 상승세가 이어졌다. 초지 TOP는 고스포츠와 결승행 티켓을 두고 격돌했다. 한 수 위 기량을 선보였다. 52-30 대승을 거뒀다.

기다리고 기다리던 첫 우승까지 단 한 걸음, 초지 TOP는 기세를 더 끌어올렸다. 동탄 TOP와 다시 맞붙어 2차 집안싸움이 발발됐으나, 웃은 건 초지 TOP였다. ‘TOP 더비’답게 경기 초반부터 치열한 공방전이 이어졌다. 동탄 TOP의 추격이 거셌지만 초지 TOP는 이시훈을 필두로 집중력을 유지했다. 경기 막판 리바운드에 이은 속공 득점을 연달아 성공시키며 승부의 쐐기를 박았다. 결국 초지 TOP는 동탄 TOP를 40-35로 꺾고 우승 트로피를 들어 올렸다.

창단 첫 우승을 안고 더 힘차게 나아간다. 최우수선수(MVP)에 선정된 이시훈은 “친구들과 함께 초지 TOP에서 첫 우승을 하게 돼 정말 기쁘다”며 “팀이 점점 하나가 되어가는 게 느껴지고 손발이 맞아가는 과정이 너무 즐겁다. 앞으로도 많은 우승을 따내고 싶다”고 활짝 웃었다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

