[SW인터뷰] 팬들이 기다렸던 그 이름…윤성빈의 2025시즌은 ‘희망’이었다

“마운드에 올랐을 때, 기대가 되는 투수가 되고 싶어요.”

31경기. 누군가에겐 평범한 기록처럼 여겨질지 모른다. 우완 투수 윤성빈(롯데)에겐 다르다. ‘희망’을 의미한다. 데뷔 후 가장 많은 경기에 나섰다. 그토록 기다렸던 1군 마운드에서 힘차게 공을 던졌다. 최고 160㎞에 달하는 강속구가 마침내 빛을 발하기 시작했다. 윤성빈은 “그간의 노력들이 조금이나마 보답을 받은 것 같다”고 운을 뗀 뒤 “무엇보다 나도 할 수 있다는 것을 느꼈다. 좀 더 노력하면, 앞으로 잘할 수 있을 거란 확신이 들었다”고 고개를 끄덕였다.

떡잎부터 남달랐다. 고교 2학년 때 청소년 대표팀에 발탁됐을 정도. 미국 메이저리그(MLB)로부터 입단 제의를 받기도 했다. 2017년 1차 지명으로 롯데 유니폼을 입었다. 윤성빈의 이름이 잘 보이지 않았다. 2018시즌 18경기에 출전하며 가능성을 보였지만, 거기까지였다. 최근 6년간(2019~2024시즌) 3경기 출전에 그쳤다. 어느 순간 ‘특급 유망주’ 대신 ‘아픈 손가락’이라는 수식어가 붙었다. 윤성빈은 “처음엔 신경이 쓰였는데 6~7년 들으니 다 지나가더라”고 말했다.

이대로 주저앉을 순 없었다. 차근차근 일어설 준비를 했다. 핵심은 자신의 것을 찾는 것이었다. 윤성빈은 “나만큼 투구 폼을 많이 바꾼 사람도 없을 것이다. 내 안에 또 다른 윤성빈이 여럿 있었다”고 웃었다. 실패는 성공의 어머니라고 했던가. 헤맸던 시간은 새로운 길을 발견하는 밑거름이 됐다. 김상진, 문동환 코치 등과 최적의 투구 폼을 찾아갔다. 윤성빈은 “할 수 있는 것들은 다 해보고자 했다. 힘들었지만 그 속에서 깨닫게 되는 게 있더라”고 설명했다.

영화 속처럼 화려한 복귀, 윤성빈에겐 해당되지 않았다. 5월20일 부산 LG전이었다. 선발로 나섰다. 지난해 7월30일 인천 SSG전(1이닝 5실점) 이후 첫 1군 등판이다. 시작과 동시에 156~7㎞ 강한 공을 뿌리며 시선을 압도했다. 문제는 제구였다. 볼넷 6개와 몸에 맞는 볼 1개를 포함, 1이닝 9실점으로 물러났다. 윤성빈은 당시를 떠올리며 “마운드서 진짜 많은 생각이 들더라. ‘이거 그만해야 하나’ 헛웃음이 나오기도 하고 허탈하기도 했다”고 솔직히 털어놨다.

전화위복. 벼랑 끝에서 가능성을 마주했다. 퓨처스(2군)로 내려간 윤성빈은 불펜으로 자리를 옮겼다. 이닝을 짧게 가져가면서 윤성빈표 직구는 더욱 강력해졌다. 조금씩 커맨드가 잡혔다. 한 달 만에 다시 1군 무대에 선 윤성빈은 완전히 다른 모습이었다. 12경기 연속 무실점 행진을 이어갔다. 표정에서부터 한층 자신감이 엿보였다. 윤성빈은 “감독님께서 강한 타자들과 많이 상대하게 해주셨다. 이기든 지든 힘 대 힘으로 붙으려 했는데 결과가 좋았다”고 설명했다.

다시 돌아가는 시계. 기다린 것은 윤성빈 뿐만이 아니다. 모두가 한 마음으로 응원했다. 윤성빈이 마운드에 설 때마다 유독 큰 함성소리가 경기장을 가득 메웠다. 몇몇 이들은 ‘너 올라갈 때처럼 응원해주면 나도 구속 더 올라갈 것 같다’고 부러워하기도 했다. 윤성빈은 “처음엔 긴장해서 몰랐는데 점점 팬들의 목소리가 들리더라”고 귀띔했다. 그러면서 “부산 출신이라 팬 분들도 나도 더 각별하다. 그간의 스토리를 잘 알기에 더 응원해주신 듯하다”고 활짝 웃었다.

이제부터가 더 중요하다. 마음을 더욱 단단히 조여 맨다. 시즌을 마친 뒤 2~3일 정도 쉰 뒤 곧바로 운동을 시작했다. 비시즌 목표는 간결하다. 몸 상태를 더 끌어올리는 것, 현재 폼을 유지하는 것, 변화구 하나를 강화시키는 것이다. 마인드 자체를 바꿨다. 윤성빈은 “1이닝 9실점도 해봤는데, 더 이상 부끄러울 것도 없다. 그보다 더 못 던질 순 없지 않나”라며 “불안하지 않는 투수가 되고 싶다. 기대가 되는, 계산이 서는 투수가 되고 싶다”고 목소리를 높였다.

