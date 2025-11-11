MC몽, 히틀러 초상화 해명→병역 비리 언급 법적 대응

가수 겸 프로듀서 MC몽. 원헌드레드 제공

가수 겸 프로듀서 MC몽이 히틀러 초상화 논란에 이어 거듭 언급되는 병역 비리 논란에 강경한 입장을 밝혔다.

MC몽은 11일 자신의 SNS에 히틀러 초상화 논란과 병역 관련 보도를 캡처한 사진을 올리며 장문의 글을 남겼다.

그는 “그냥 참다 보면 다 괜찮겠지 했다”며 “병역비리를 또 말하는데, 원래 후방 십자인대 손상과 목디스크, 허리디스크만으로도 군대 면제 대상자임에도 참았다”고 말했다.

이어 “다시 한번 말하지만 전 다른 연예인과 다르게 병역 비리 대상에서 1심, 2심, 대법원까지 무죄를 받았다”며 “이제부터 어떤 언론이든 방송이든 댓글이든 ‘병역비리자’라는 말에는 법으로써 선처하지 않겠다”고 강조했다.

그러면서 “세상은 글 하나에 여론이 바뀐다면 이제 저도 침묵했던 17년 다시 살아봐야죠”라고 덧붙였다.

앞서 MC몽은 2010년 고의 발치 및 공무원 시험 허위 응시 등으로 병역기피 혐의를 받았다. 고의 발치에 따른 병역기피 혐의는 1·2심과 대법원에서 무죄를 받았으나, 공무원 시험 응시 등을 통해 입영 시기를 연기한 혐의(공무집행방해)는 유죄가 인정돼 징역 6개월에 집행유예 1년, 사회봉사 120시간을 선고받았다.

한편 MC몽은 또다른 논란으로도 이슈가 됐다. 집 내부를 공개했다가 벽면에 나치 독일의 지도자이자 학살자인 아돌프 히틀러를 연상케하는 초상화가 걸려있어 화제가 된 것.

그는 SNS를 통해 “이 그림은 옥승철 작가님의 초기 작품이다. 수염 부분을 빨대로 색을 표현해 사람의 욕심과 이기심, 누군가의 피를 빨아먹는 인간의 야만을 표현한 작품”이라며 “작품은 작품으로 이해해주시길 바란다”고 해명했다.

그러면서 “숭배가 목적이 아닌 예술을 모르니 글부터 무식하게 쓰면 다인 줄 아는 누군가에, 목적을 모르니 당신들은 글은 너무 잔인하게도 마음대로 목적부터 만들고 글을 쓰나 봅니다”라고 지적했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

