“서로 강점 살린다!” 한일 우슈 대표팀, 진천서 ‘AG 대비’ 합동훈련

한국 우슈 국가대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임(AG)을 앞두고 일본 대표팀과 합동훈련에 나섰다. 양국 대표팀은 지난 10일부터 충북 진천국가대표선수촌에서 실전 감각을 끌어올리며 경기력을 점검하고 있다.

일본 선수단 15명은 오는 14일까지 한국 대표팀과 함께 훈련 일정을 소화한다. 이번 합동훈련은 ‘2025 스포츠 교류협정 이행체계 구축 사업’의 일환으로 추진됐다.

훈련은 세부 종목별 기술 완성도를 높이기 위한 실전 중심 프로그램으로 구성됐다. 양국 대표팀은 경기와 동일한 조건에서 투로 종목의 연기를 선보이는 모의 경기 형식의 훈련을 진행하며, 기술 및 연기 분석 세션을 통해 국제대회 수준의 완성도를 점검하고 있다.

김벽수 대한우슈협회 회장은 “한·일 대표팀이 같은 공간에서 훈련하며 기술과 경험을 공유하는 것은 큰 의미가 있다”며 “양국이 서로의 강점을 살리고 발전 방향을 모색하는 좋은 계기가 될 것”이라고 말했다.

특히 한국과 일본은 아시아 무대에서 꾸준히 경쟁해온 대표적인 우슈 강국이다. 이번 훈련을 통해 두 팀은 서로의 기술 스타일을 비교·분석하며 경기 운영 전략을 발전시키고 있다.

이 가운데 훈련 일정 외에도 광화문과 남산타워를 방문하는 문화 교류 프로그램도 마련됐다. 양국 선수단은 훈련 외 시간에는 교류 활동을 통해 상호 이해를 넓히고 우호 관계를 다지고 있다.

