‘출시 8주년’ 페이트/그랜드 오더, AGF 2025 참가

넷마블은 모바일 역할수행게임(RPG) ‘페이트/그랜드 오더’의 8주년을 맞아 다음달 5일부터 7일까지 일산 킨텍스에서 열리는 애니메이션X게임 페스티벌 2025(AGF 2025)에 참가한다고 11일 밝혔다.

넷마블은 AGF 2025에서 페이트/그랜드 오더 단독 부스를 운영하며, 12월6일 오후 2시15분에는 성우 카와스미 아야코(알트리아 펜드래곤 등 담당), 아사카와 유우(메두사 등 담당)를 초청한 레드 스테이지 프로그램을 진행한다. 이외에도 부스에서는 다양한 무대 이벤트가 마련될 예정이다.

현장에서는 한국 서비스 8년 만에 처음으로 페이트/그랜드 오더 공식 굿즈가 판매된다. 판매 품목은 ▲FGO 칼데아 윈드 브레이커 ▲FGO SD 금속 배지 ▲FGO 스테인드글라스 아크릴 스탠드 ▲눈노스 모찌 키링 등이다.

이에 앞서 넷마블은 오는 14일부터 26일까지 넷마블 온라인 스토어에서 페이트/그랜드 오더 굿즈 사전 예약 판매를 진행한다. 이번 사전 예약은 낱개로만 한정 수량으로 운영되며, 예약 구매한 상품은 AGF 2025 기간 중 페이트/그랜드 오더 부스에서 현장 수령할 수 있다.

또한 AGF 2025 현장에서는 세트 상품을 한정 판매할 예정이다. 상품별 1일 80세트 한정 수량으로 판매되며, 1인당 각 상품 1세트까지 구매 가능하다.

굿즈 판매 외에도 넷마블은 부스를 방문한 이용자에게 8주년 기념 경품을 무료로 증정하며, 간단한 스탬프 랠리 이벤트 참여 시 ▲8주년 SD 일러스트 스티커 ▲8주년 기념 개념예장 홀로그램 포토카드 ▲8주년 SD 일러스트 아크릴 키링 등을 제공해 감사의 뜻을 전할 예정이다.

또한 넷마블 부스에서 진행되는 무대 이벤트에 참여하면 ‘성배 금속 배지’, ‘대미지 트라이얼 순위권 메탈 카드’ 등 한정 굿즈를 획득할 수 있는 기회도 주어진다.

