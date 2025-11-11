‘괴물 신인’ 올데이 프로젝트, 17일 컴백 예고

사진= 더블랙레이블 제공

그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)가 새 디지털 싱글 ‘ONE MORE TIME’의 티저 포토를 공개하며 강렬한 컴백 신호탄을 쏘아 올렸다.

더블랙레이블은 10일 공식 SNS를 통해 멤버 애니, 타잔, 베일리, 영서, 우찬이 참여한 ‘ONE MORE TIME’ 티징 이미지를 공개했다.

공개된 사진에서는 실버 컬러 포인트로 통일감을 준 의상과 멤버들의 강렬한 눈빛이 조화를 이루며, 올데이 프로젝트 특유의 독보적인 케미스트리가 돋보인다.

ALLDAY PROJECT는 이전 티저에서 날카롭고 몽환적인 무드를 연출하며 팬들의 기대감을 한층 끌어올렸다. 데뷔곡 ‘FAMOUS’와 ‘WICKED’로 ‘괴물 신인’의 탄생을 알린 이들은 신곡 ‘ONE MORE TIME’으로 또 한 번의 신드롬을 예고하고 있다.

새 디지털 싱글 ‘ONE MORE TIME’은 11월 17일 오후 6시에 공개되며, 12월에는 데뷔 첫 EP 발매도 예정돼 있어 팬들의 관심이 집중되고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

